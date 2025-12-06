İmamoğlu Atatürk Fidanlığı'nı paylaştı: Sıra Türkiye'de

İmamoğlu Atatürk Fidanlığı'nı paylaştı: Sıra Türkiye'de
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, restore edilen Büyükdere Atatürk Fidanlığı'na ilişkin, "İstanbul'da tarihe ve doğaya nasıl sahip çıktıysak şimdi sıra Türkiye'de" mesajını bir videoyla paylaştı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, aday ofisinin sosyal medya hesabından Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın restorasyonunu anlatan bir video paylaştı.

"YEŞİL, BETONA KARŞI GALİP GELDİĞİNDE"

Paylaşılan tanıtım videosunda fidanlığın hikayesi şu sözlerle aktarıldı:

"Karşınızda; yok olmaktan kurtarıp yeniden hayat verdiğimiz Büyükdere Atatürk Fidanlığı. Atatürk'ün mirası olan bu alan yıllarca çürümeye terk edilmişti; otopark yapılmak, imara açılmak isteniyordu. Biz bu betonlaşmaya 'Dur!' dedik. 180 bin metrekarelik bu tarihi mirası ranta değil, halka açtık. İstanbul'a hem devasa bir yeşil alan hem de bir bahçıvanlık okulu kazandırdık."

"SIRA TÜRKİYE'DE"

Videonun sonunda, İmamoğlu'nun mesajına yer verildi. İmamoğlu, "İstanbul'da tarihe ve doğaya nasıl sahip çıktıysak, şimdi sıra tüm Türkiye'de. Yeşil, betona karşı galip geldiğinde her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

