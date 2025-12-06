İmamoğlu Atatürk Fidanlığı'nı paylaştı: Sıra Türkiye'de

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, aday ofisinin sosyal medya hesabından Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın restorasyonunu anlatan bir video paylaştı.

Paylaşılan tanıtım videosunda fidanlığın hikayesi şu sözlerle aktarıldı:

"Karşınızda; yok olmaktan kurtarıp yeniden hayat verdiğimiz Büyükdere Atatürk Fidanlığı. Atatürk'ün mirası olan bu alan yıllarca çürümeye terk edilmişti; otopark yapılmak, imara açılmak isteniyordu. Biz bu betonlaşmaya 'Dur!' dedik. 180 bin metrekarelik bu tarihi mirası ranta değil, halka açtık. İstanbul'a hem devasa bir yeşil alan hem de bir bahçıvanlık okulu kazandırdık."