İmamoğlu CEMR Başkan Yardımcılığı'na yeniden seçildi

23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malta'da düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı'nda bir kez daha Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Avrupa'daki en büyük yerel ve bölgesel yönetim organizasyonu olan CEMR’in düzenlediği Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı Avrupa’nın dört bir yanından yerel yönetim temsilcilerini Malta’da bir araya getirdi.

Zirvede Türkiye’yi; TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan temsil etti.

İMAMOĞLU YENİDEN SEÇİLDİ

Malta programının ilk gününde 2026-2028 döneminde görev yapacak CEMR’in Siyasi Komitesi yenilenerek yeni dönem yönetim organları belirlendi. Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Gunn Marit Helgesen, yeniden CEMR Başkanı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeniden CEMR Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeni görev dağılımına göre, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel CEMR Yerel Demokrasi Sözcüsü, İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Oğuz Demir de CEMR Mali Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçildi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKALARI ANILDI

TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, zirve boyunca birçok üst düzey temas gerçekleştirdi. CEMR ve Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Gunn Marit Helgesen ile CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi’yle yaptığı görüşmede Helgesen, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil tutuklu belediye başkanlarını unutmadıklarını, Türkiye’nin yerel demokrasi mücadelesine her platformda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Dayanışma ve iş birliğinin önemini vurgulayan Helgesen, Norveç’te de bu mücadeleye destek olacağını ifade etti. Seçer ise yerel yönetimlerin finansal sıkıntılar, göç ve sosyal eşitsizlikler gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası iş birliklerinin her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi.

CEMR Liderler Zirvesi’nde, yerel yönetimler arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir dizi temas gerçekleştirildi. Seçer, CEMR Eşbaşkanı Dr. Christoph Schnaudigel ile yaptığı görüşmede göç yönetimi, iklim değişikliği, 6 Şubat depremleri sonrası artan yerel sorumluluklar ve kent hizmetlerinin uyumu gibi konuları ele alarak Türkiye–Almanya arasında kardeş şehir ilişkileri, eğitim, teknik iş birlikleri ve ticarette ortak projelerin önemini vurguladı.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ise VNG Genel Sekreter Yardımcısı Pieter Jeroense ile bir araya geldi. Görüşmede iki birlik arasındaki uzun süreli iş birliği, deprem dayanışması, iklim eylem planları ve yerel yönetimlerin kapasite geliştirme süreçlerinde karşılıklı destek ve deneyim paylaşımının artırılması gerektiği belirtildi.

Arslan ayrıca CEMR Sözcüsü ve UCLG Başkan Yardımcısı Carola Gunnarsson ile yaptığı görüşmede TBB’nin CEMR’deki temsili, yerel demokrasi alanındaki ortak çalışmalar, Türkiye–İsveç yerel yönetimleri arasında iş birliği ve özellikle cinsiyet eşitliği ile kadın yerel yöneticilerin uluslararası ağlarda daha görünür olması için yürütülen çabaları değerlendirdi.