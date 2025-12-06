3 bakanlıkta görev değişimleri: Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla, bazı kamu kurumlarında personel değişiklikleri gerçekleştirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA İKİ DEĞİŞİKLİK

Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevinden alındı. Onun yerine İsmail Aydın atandı.

Ayrıca, aynı bakanlıkta boş bulunan Başmüfettişlik görevine Musa Eker getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir'in görevine son verildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA İL MÜDÜRÜ ATAMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Alper Avluk atandı.

Söz konusu atama ve görevden almalar, ilgili kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.