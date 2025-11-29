İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı! İşte o kritik atamalar...

Resmi Gazete’de yayımlanan son kararla çeşitli kurum ve bakanlıklara yönelik çok sayıda atama görevden alma kararı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, Adli Tıp Kurumu’ndan İller Bankası’na, bakanlıklardan bölge müdürlüklerine kadar çok sayıda değişiklik yapıldı.

HSK'nin yeni üyesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar göre İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı. Boşalan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Cumhurbaşkanlığı Kararı 2025/452 ile Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Salih Ayhan atandı.

RTÜK'ün yeni üyeleri Resmî Gazete'de

EGE GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE YENİ ATAMA

2025/454 sayılı karar ile Ticaret Bakanlığı’nda önemli bir bölge müdürlüğüne atama yapıldı. Mehmet Enver Kök, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine getirildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDA GENEL MÜDÜR DEĞİŞİMİ

İller Bankası atamasının ardından aynı bakanlık içinde bir başka üst düzey atama daha gerçekleştirildi. 2025/450 sayılı karar ile Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü görevine, uzun süredir aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Ekmekçi getirildi.

BİLECİK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

2025/451 sayılı kararda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı önemli bir görevden alma kararı yer aldı. Serkan Bircan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden alındı.

ATAMALAR RESMİ GAZETEDE

Kararlar, 29 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla ardı ardına gelen atama ve görevden almalar, devlet