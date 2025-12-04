HSK’den 1351 hâkim ve savcı ataması

HSK’den 1351 hâkim ve savcı ataması
Yayınlanma:
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 1204 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atamasını yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararını Resmî Gazete'de yayımlayarak duyurdu.

HSK'dan 621 hakim ve savcı hakkında karar! Mehmet Ağar'la yemek yiyen başsavcı Yargıtay'a atandıHSK'dan 621 hakim ve savcı hakkında karar! Mehmet Ağar'la yemek yiyen başsavcı Yargıtay'a atandı

AD ÇEKME SONUCU BELİRLENDİ

Söz konusu atamalar, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme işleminin sonucuna göre gerçekleştirildi. Toplamda 1351 hakim ve savcı adayı, HSK kararı ile görev yerlerine atandı.

Sen misin İmamoğlu'na beraat veren? HSK atamalarında bir sürgün daha ortaya çıktıSen misin İmamoğlu'na beraat veren? HSK atamalarında bir sürgün daha ortaya çıktı

2 ARALIK’TA BELİRLENDİ 4 ARALIK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi hükmüne istinaden yapıldı. Karar 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

