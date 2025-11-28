Bakan Tunç açıkladı: 85 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Tunç açıkladı: 85 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 621 hakim ve savcının atamasının yapıldığını, 17 yeni istinaf dairesi ve 85’i yeni kurulmak üzere 404 mahkemenin faaliyete geçirildiğini açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı.

Kararnameye ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, kararnameyle birlikte 85 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"nin yayımlandığını duyurdu. Bakan Tunç, kararnameler kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldığını bildirdi.

CHP'nin HSK itirazına AYM'den ret: Dört üyeden dikkat çeken karşı oyCHP'nin HSK itirazına AYM'den ret: Dört üyeden dikkat çeken karşı oy

115 ÜYE HAKİM ATAMASI

Bölge adliye mahkemelerinde 115 üye hakim ataması yapıldığını belirten Tunç, 12 ceza ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplam 17 yeni istinaf dairesinin faaliyete geçirildiğini açıkladı.

CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusuCHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu

85 YENİ MAHKEME KURULDU

Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026'da faaliyete başlayacağını ifade eden Tunç, "Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 mahkemeyle birlikte toplam 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik" dedi.

YENİ BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ

İdari yargıda 219 hakim ataması yapıldığını kaydeden Tunç, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri ile Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'taki yeni İdare ve Vergi Mahkemelerinin de faaliyete geçirildiğini bildirdi.

