CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında “Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiği” gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet dilekçesi sundu. Şikayet dilekçesinde, Akın Gürlek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması talep edildi.

Dilekçede, Gürlek’in 2 Ekim 2024 tarihli HSK kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandığı hatırlatılarak, bu atamanın Anayasa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 38 ve 40. maddelerine aykırı olduğu ifade edildi. Söz konusu atamanın geri alınması için 2 Aralık 2024’te HSK’ya başvuru yapıldığını, 30 günlük yasal sürede yanıt verilmemesi üzerine de HSK kararının iptali istemiyle Ankara 21. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı belirtildi.

Bugün yapılan şikayette ise; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitinginde açıkladığı ve Akın Gürlek’in, başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde Lüksemburg'da kurulu Etimine S.A. isimli şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptığı vurgulandı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından 05/11/2025 tarihinde İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen mitingde, şikayet edilenin bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğuna dair belgeler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Belgelerden anlaşılacağı üzere Akın Gürlek, 29 Ocak 2024 tarihinde Lüksemburg’da bulunan ve yüzde 75 hissesi devlet teşekkülü Eti Maden’e ait olan Etimine S.A. adlı şirketin yönetim kuruluna atanmıştır. Bu görev 6 Ağustos 2025 tarihine kadar sürmüştür.”



Ortaya çıkan belgelerde, Etimine S.A.’nın hisselerinin büyük bölümünün Eti Maden’e ait olduğu ve şirketin Türkiye Varlık Fonu’na bağlı bir kamu iştiraki olduğu belirtilirken, şöyle denildi:

“Şikayet edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in hem başsavcılık görevini yürüttüğü hem de aynı anda kamu iştiraki olan, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip yabancı bir ülkede bulunan şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptığı sabittir. Somut bu durumun Anayasamıza ve ilgili mevzuata aykırı olduğu tartışmasızdır.”



CHP, Gürlek’in yalnızca başsavcı olarak değil, Adalet Bakan Yardımcılığı yaptığı dönemde de Etimine S.A. yönetiminde yer almasının kanuna açık aykırılık oluşturduğunu belirtti. Dilekçede, “Adalet Bakan Yardımcılığı görevi hakim ve savcı hükümlerine tabidir; bu statüdeki kişilerin özel bir şirkette yöneticilik yapması mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

ANAYASA'NIN İLGİLİ MADDESİ HATIRLATILDI



Başvuruda ayrıca, Gürlek’in başsavcı olarak görev yaptığı dönemde yürütülen soruşturmalarda “savunma hakkının kısıtlandığı, müdafilerin görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği” yönündeki daha önceki üç ayrı şikayetin de derdest olduğu hatırlatıldı. Şikayet dilekçesinin sonuç bölümünde ise şöyle denildi:

“Anayasa ve ilgili mevzuatta öngörülmüş emredici hükümlere aykırı davranarak Cumhuriyet Savcılığı dışında özel bir şirketin yönetim kurulu üyeliği üstlenen Akın Gürlek hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın yürütülmesini, sonucunda kovuşturma izni verilerek kamu davası açılmasını ve en ağır yaptırıma hükmedilmesini vekâleten talep ederiz.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Kasım’da Ümraniye’de gerçekleştirdiği mitingte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Lüksemburg’daki Etimine S.A. şirketinin Kasım 2024 ve Ağustos 2025 tarihleri arasındaki dokuz ay boyunca şirketten maaş aldığını ortaya çıkarmıştı. Gürlek’in görevi nedeniyle böyle bir atamanın Anayasaya aykırı olduğu belirten Özel, “Lüksemburg'daki şirketten buna maaş bağlandığını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız?. Lüksemburg'dan yüklü euro bazında bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?" ifadelerini kullanmıştı.