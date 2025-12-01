Sen misin İmamoğlu'na beraat veren? HSK atamalarında bir sürgün daha ortaya çıktı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, iktidar medyası tarafından hedef gösterildikten sonra Kahramanmaraş'a atanan Hakim Ali Doğan'ın ardından, İmamoğlu'na "beraat" veren bir hakimin daha aynı kente sürgün edilidğini duyurdu.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında görülen “Diploma davası"nın görüldüğü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Doğan, 28 Kasım günü Kahramanmaraş'a atanmıştı.

Doğan, iktidara yakın medya tarafından hedef alınmasının ardından sürgün edildi.

BİR SÜRGÜN HABERİ DE "BERAAT" KARARI VEREN HAKİME

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, İmamoğlu davasına bakan bir hakimin daha Kahramanmaraş'a sürgün edildiğini duyurdu.

Epözdemir, İmamoğlu’nun 'ihaleye fesat karıştırma' iddiası ile Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "beraat" kararı veren Mahkeme Hakimi Şevki Yılmaz'ın da aynı kente atandığını bildirdi.

İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!

Atamaların çok büyük tesadüf olduğunu belirten Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üç gün önce yayımlanan HSK Kararnamesi’ndeki en dikkat çekici “atamanın,”İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU hakkında açılan diploma davasındaki Mahkeme Hakimi Ali DOĞAN’ın Kahramanmaraş’a gönderilmesi olduğunu yazmıştım.

Aynı kararname ile Kahramanmaraş’a bir dikkat çekici “atama” daha yapılmış: İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nun “ihaleye fesat karıştırma” iddiası ile Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada BERAAT kararı veren Mahkeme Hakimi Şevki YILMAZ da Kahramanmaraş’a “atanmış.”

Ekrem İMAMOĞLU davasını tarafsız bir şekilde yürütüp, vicdani kanaatlerine göre hareket eden iki hakimin de Kahramanmaraş’a 'atanmış' olması çok büyük tesadüf olmuş!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

