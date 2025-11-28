İktidar medyasının hedef aldığı İmamoğlu davası hakimine sürgün

HSK’nin son mazeret ve yetki kararnamesiyle, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında görülen “Diploma davası"nın görüldüğü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan’ın, Kahramanmaraş 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atanmasına karar verildi. Atama, İmamoğlu’yla ilgili daha önce görülen davalarda da farklı aşamalarda yaşanan hâkim ve heyet değişikliklerinin ardından geldi.

HSK’nin adli yargı mazeret ve müstemir yetki kararnamesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararname listesinde, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi olarak görev yapan Ali Doğan’ın, Kahramanmaraş 13. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimliğine atandığı belirtildi. Böylece, Ekrem İmamoğlu hakkındaki “diploma davası”na bakan mahkemenin hâkimi, dosya sonuçlanmadan görev yerini değiştirmiş oldu.

Ali Doğan’ın görev yaptığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan ve kamuoyunda “diploma davası” olarak bilinen yargılamayı yürütüyordu. İddianamede, İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor; suçun mahkûmiyete dönüşmesi halinde siyasî yasak ihtimali de dosyanın hukuki sonuçları arasında yer alıyor.

İKTİDAR MEDYASI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Hakim Ali Doğan, açık bir şekilde iktidar medyasının hedefine konmuştu. İmamoğlu'na yönelik evrakta sahtecilik davasının duruşmasında salondaki kişi sayısı nedeniyle geniş salona geçilmesi kararının ardından Doğan, Sontv tarafından açık bir şekilde hedef alınmıştı. Doğan'ın o günkü haberinde ismini açık olarak yazıp 'yargının rahatsızlık' duyduğu söylenmişti.

İktidar medyasından Sontv, habeirnde "Adalet çevreleri, Ali Doğan'ın hem SEGBİS kararı hem de salon tercihinde görünürlük arayışını ön plana çıkardığı görüşünde" ifadelerine yer vermişti.

İmamoğlu davası yargıyı karıştırdı! İktidar medyası hakimi hedef gösterdi

Diploma tartışmasının başlangıcı, İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta aldığı karara dayanıyor. Üniversite, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 27 kişinin lisans diplomalarının, kayıt ve kayıt dışı süreçlerdeki usulsüzlük iddiaları gerekçesiyle iptal edildiğini duyurmuş; bu kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında resmî belgede sahtecilik suçlamasıyla ayrı bir ceza soruşturması başlatmıştı. Soruşturma safhasını izleyen süreçte hazırlanan iddianame, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama aşamasına geçilmişti.



PEHLİVAN İÇİN SEGBİS KARARI

İmamoğlu hakkındaki diploma davasının ilk duruşması, 12 Eylül 2025 tarihinde, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içinde bulunan duruşma salonunda yapıldı. Dava dosyasına bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma yeri olarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı yerine cezaevi yerleşkesini belirledi; duruşma geniş katılımlı bir salonda görüldü.

Bu duruşmanın dikkat çeken başlıklarından biri, hem tutuklu bir avukat hem de İmamoğlu’nun müdafii olan Av. Mehmet Pehlivan’ın dosyaya katılımı oldu. Pehlivan, başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden, mahkeme kararıyla SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı. Pehlivan, bağlantı sırasında, cübbesiz ve müvekkiliyle yüz yüze görüşme imkânı olmadan duruşmaya çıkarıldığını ifade etti; bu koşullarda savunma görevini yerine getirmek istemediğini, bir sonraki duruşmada fiziken salonda hazır bulunmak istediğini mahkemeye iletti.

İMAMOĞLU DAVALARINDA HAKİMLER DEĞİŞİYOR

Ali Doğan’ın diploma davasına bakarken başka bir ile atanması, Ekrem İmamoğlu hakkında son yıllarda görülen diğer davalardaki benzer hâkim ve heyet değişikliklerinin ardından geldi. Farklı dosyalarda, farklı aşamalarda yapılan bu değişiklikler, kronolojik olarak şöyle sıralanıyor:

AHMAK DAVASINDA HAKİM DEĞİŞTİ

İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal sürecine ilişkin açıklamaları nedeniyle YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı ve kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada, karar aşamasına yaklaşılırken davaya bakan Hâkim Hüseyin Zengin’in görev yeri değiştirildi. HSK kararıyla Zengin, İstanbul’dan Samsun’a atandı; davayı aynı mahkemede görevlendirilen yeni hâkim devraldı.

Bu dava sonucunda, İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi; karar, istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Böylece dosya, süreli hapis cezası ve beraberindeki siyasî yasak tartışmalarıyla birlikte kesinleşme sürecine girdi.

DİPLOMA KARARI VERECEK İDAREDE DEĞİŞİLİK

İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını iptal kararına karşı açtığı idari davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde de görev değişikliği yaşandı. Üniversitenin işlemine ilişkin bilgi ve belgeleri isteyen mahkeme başkanı Recep Şendil, HSK’nın idari yargı kararnamesiyle bu görevinden alınarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atandı. Diploma tartışmasının idari yargı boyutunda dosya, yeni heyetle yürütülmeye devam etti.

O HAKİM DE...

İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle yargılandığı davada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde yer alan üye hâkim Mehmet Can Kozan, karar aşamasında, İmamoğlu’nun tüm suçlamalardan beraat etmesi gerektiği yönünde karşı oy kullandı. Bu kararın ardından, HSK kararıyla Kozan, ağır ceza mahkemesindeki görevinden alınarak İstanbul 45. İş Mahkemesi hâkimliğine atandı.

“Ahmak davası”nın istinaf incelemesini yapacak heyette yer alan bir kısım hâkimlerin, yargılamanın ikinci aşamasına geçilmeden önce başka görevlere atanması da, İmamoğlu dosyalarına bakan yargı kadroları açısından kayda geçen bir başka başlık oldu. Dosyanın istinaf incelemesini, atamalar sonrası yeniden oluşturulan heyet üstlendi ve ilk derece mahkemesinin verdiği mahkûmiyet kararı, bu yeni heyet tarafından onandı.