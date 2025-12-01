İBB'ye bilgi sızdırdığı iddia edilen savcının ifadesi ortaya çıktı!

İktidara yakın Sabah gazetesi, operasyonlar öncesinde İBB'ye bilgi sızdırdığı için Çağlanyan'daki bir kadın savcının gözaltına alındığını duyurmuştu. 'Kızıl saçlı köstebek savcı' olarak tanımlanan savcının İBB iddianamesinde adının geçmesinin ardından HSK soruşturmasına tabi tutulduğu, savcının ifadesinin alınmasının ardından açığa alınarak Şanlıurfa'ya gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca iddialara göre kadın savcının hamile olduğu ifade ediliyordu.

Sabah gazetesinde yer alan manşet

Sabah’ın iddiası: Çağlayan'da kadın savcı İBB'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

İBB İDDİANAMESİNDE ADI GEÇİYORDU

Habertürk'ten Ceylan Sever kadın savcının ifadesini paylaştı. 27 Kasım tarihinde ifadesi alınan savcı için iddianamede, "Murat Ongun’un ofis olarak kullandığı iddia edilen Raffles Hotel’deki 2604 numaralı odada gazeteci, siyasetçi, iş insanıyla görüştüğü" öne sürülmüştü.

İddianamede kadın savcı hakkında şu ifadeler kullanılmıştı:

“...Operasyon sonrasında ev hapsinde iken Abim Güven Yıldırım bana İBB’ye yönelik ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce Zorlu Otelde kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Görüşmeye gelen kızıl saçlı kadın savcıyı bizzat odaya asansörle kendisinin çıkardığını, hatta görüşmeye kızıl saçlı kadının yanında bir erkeğin de geldiğini bu erkek olan şahsa yanındaki ‘bayan’ kim diye sorduğunda, kızıl saçlı kadının bana ‘bayan’ diye hitap edemezsin ‘kadın’ diye hitap edeceksin dediğini, bunun üzerine erkek şahsın da ‘savcı hanım ile konuşurken üslubuna dikkat et’ dediğini bu konuşma üzerine gelen kızıl saçlı kadının savcı olduğunu anladığını söyledi.”

KADIN SAVCININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

27 Kasım tarihinde ifadesi ortaya çıkan kadın savcı 8 seneden bu yana Çağlayan'da görev yaptığını ve 19 Mart operasyonlarından da haberdar olmadığını söyledi. Kadın savcı ifadesinde uzun zamandan bu yana tanış oldukları savcının operasyon savcılarından olduğunu öğrenmesinin ardından kendisinde de Eyüpsultan Belediyesi hakkında elinde şifaen soruşturma dosyası olduğunu söylediğini beyan etti:

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü dosyasının ilk operasyon tarihinde meslekte dönem arkadaşım olan ve uzun yıllar tanışıklığım bulunan A.Ç. Cumhuriyet Savcısında olduğunu öğrendim. Kendisinin yanına operasyondan öncesinde ve sonrasında da 5-6 kez gitmişimdir. Karşılıklı nezaket ziyaretinde bulunmuşuzdur. Bu görüşmemizde kendisine ‘Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur’ şeklinde sözler söylemedim. Kendisiyle olan samimiyetime istinaden mevcut dosyayı bitirdiği zaman kendisiyle gurur duyacağımı söyledim. Ayrıca belirtmek istiyorum ki Aykut savcıya Eyüpsultan belediyesiyle alakalı şifaen elimde bir soruşturma dosyası olduğunu ve kendisine gönderebileceğimi söyledim"

"MEHMET PEHLİVAN'I TANIMAM"

İBB iddianamesinde kadın savcı hakkında bir otelde birden fazla kere İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile görüştüğü iddia ediliyordu. Bu konu hakkında sorulan soruya yanıt veren savcı kadın Pehlivan'ı tanımadığını kaydetti:

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü dosyasında yer alan şüphelilerden tanışıklığım ve görüşmem olan tek kişi Adnan Çebi’dir. Haricen bildiğim dosyada tanıdığım şüpheli yoktur. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı olan Mehmet Pehlivan’ı tanımam, kendisini medyadan tanırım. Herhangi bir görüşmem ya da buluşmam olmamıştır"

"KIZIL SAÇLI SEVMEM SAÇIM SARI RENK"

İddianamede 'kızıl saçlı savcı' olarak ifade edilen savcı için 'bayan' kelimesine de takıldığı öne sürülmüştü. O savcı ifadesinde, bayan kelimesine alınganlık göstermediğini ve hayatında hiç kızıl saçlı olmadığını, kendisine gösterilen fotoğrafta da saç renginin sarı olduğunu belirtti:

"Hayatımda ‘Bayan’ kelimesine alınganlık göstermedim. Zorlu AVM’ye birkaç kez gitmişimdir. Ancak iddia edildiği gibi Mehmet PEHLİVAN ile görüşmem olmadı. Raffles Otel’e hiç gitmedim. Tanık beyanında yalan söylemektedir. Teşhis tutanağını kabul etmiyorum. Ayrıca hayatımda kızıl saçlı olmadım. Sadece uzun yıllar öncesinde 10 günlük bir zaman diliminde kızıl saç kullandım, kızıl saç sevmem. Bu nedenle iddia doğru değildir"

"Bana gösterilen fotoğraftaki saç rengim kızıl değildir, sarı renktir"

"ORTAK BAZ TESADÜF"

İmamoğlu'nun avukatı ile aynı otelde baz vermeleri ve 2 saat birlikte oldukları iddiası hakkında da soruya yanıt veren savcı, Pehlivan ile aynı yerde baz vermelerinin tesadüf olduğunu kaydetti: