Sabah’ın iddiası: Çağlayan'da kadın savcı İBB'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinde, Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan bir kadın savcının, İBB operasyonlarından önce bilgi sızdırdığı iddia edildi. Haberde söz konusu savcı için 'Kızıl saçlı köstebek savcı' tanımlaması kullanıldı.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre gözaltına alınan kadın savcı, cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun 23 asır hapsinin istendiği 4 bin sayfalık iddianamede, tutuklu işadamı Hüseyin Köksal'ın eski şoförü Servet Yıldırım'ın ifadelerinde geçiyor.

ÇAĞLAYAN'DA GÖREVLİ SAVCI

Şoför Yıldırım'ın 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadede savcı ile İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın İBB operasyonlarından önce birkaç defa görüşme yaptığı öne sürüldü. Yine Sabah gazetesinde HSK'nın bu iddialar sonrasında yaptığı incelemelerde savcının Çağlayan'da görevli bir savcı olduğu öğrenildiği aktarıldı.

İBB davasına özel heyet atamaları: HSK'dan kafaları karıştıran karar

İFADESİ ALINDI, KARARNAME İLE ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ

İddia edilen bilgilere göre kadın savcı, dün sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Kadın savcının hamile olduğu, atamasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından bizzat yapıldığı ve ifadesinin alınmasının ardından kararname ile Şanlıurfa'ya gönderildiği ve açığa alındığı öne sürüldü.

Etkin pişmanlık ifadesinin ardından başlatılan inceleme sonucunda gözaltına alınan savcının elindeki dijital verileri vermemek için direndiği de öne sürülen iddialardan bir diğeri.