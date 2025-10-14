Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!

Yayınlanma:
Elazığ’da gazeteci Mehmet Nafiz Koca kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Koca hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, uğradığı pompalı tüfekli saldırıda yaralandı. Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi.

Gazetenin imtiyaz sahibi Koca, iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde Ali Yerlikaya'ya 6 kritik soru!Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde Ali Yerlikaya'ya 6 kritik soru!

Elazığ'da gazeteci Evren Demirtaş'a saldıran 3 kişi tutuklandıElazığ'da gazeteci Evren Demirtaş'a saldıran 3 kişi tutuklandı

elazigda-gazeteciye-pompali-tufekli-sal-963165-285999.jpg​​​​​​​BACAĞINDAN YARALANAN GAZETECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.​​​​​​​ Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

