Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde Ali Yerlikaya'ya 6 kritik soru!

Gazeteci Hakan Tosun'un 2 kişi tarafından darp edilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi medya dünyasında sarsıntıya neden oldu. Tosun'a saldıran iki kişi ise tutuklu. Halk TV muhabiri Umut Taştan, Hakan Tosun'un darp edilip bırakıldığı noktadan canlı yayına bağlanarak olayı çok net gören bir kamera açısına sahip olan bir dükkân sahibine, "Senin kameran bize lazım" diyerek, tutuklanan sanıklardan birinin bölgede elektrikçilik yapan ve tanınan ailesi tarafından alındığını aktardı.

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia: Saldırganın ailesi kamera kayıtlarına el koydu

CHP'Lİ MURAT BAKAN'DAN ALİ YERLİKAYA'YA 6 SORU

Gazeteci Hakan Tosun’un hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, “‘Hakan Tosun’a ne oldu?’ sorusuna yanıt verilmeli; ailesine, avukatlarına, sevenlerine ve kamuoyuna bir açıklama yapılmalı” dedi.

Murat Bakan tarafından Ali Yerlikaya'nın cevaplanması istenen 6 soru şu şekilde:

1- Hakan Tosun’u öldürenler kimdir? Yürütülen polis soruşturmasının detayları nedir?

2- Öldürülmeden önce Hakan Tosun’un herhangi bir şikayeti, can güvenliği ile ilgili bir şüphesi olduğuna dair müracaatı var mıdır? ⁠Varsa bu konuda hangi tedbirler alınmıştır?

3- Olay basit bir adli vaka olarak mı değerlendirilmiştir? Yoksa konu ile ilgili şüphelilerin başka bağlantıları, azmettiricileri araştırılmakta mıdır?

4- Hakan Tosun’un ailesi polise kayıp ihbarında bulunmasına rağmen, Tosun hastaneye kaldırıldığında 27 saat ailesine haber verilmemesi nasıl açıklanmaktadır?

5- Doğayı, yaşamı ve adaleti savunanların sesi olmuş; ülkenin dört bir yanında halkın direnişlerini, çevre ve yaşam hakkı mücadelelerini belgeleyen bir basın emekçisi; bir insan sokakta yürürken iki kişi tarafından dövülerek öldürülmüştür. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

6- Hiçbir yurttaş sokakta yürürken kendisini güvende hissetmiyor. Kamu güvenliğinden sorumlu olan Bakanlığınız bu konuda ne yapmaktadır?