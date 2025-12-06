Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Ankara'da Çevreyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi de ağır yaralandı.

OTOMOBİL TIRA ARKADAN ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, kaza Çevreyolu'nun İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde gerçekleşti. B.K. idaresindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇ TIR DORSESİNİN ALTINA SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, tırın dorsesinin altına sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla yaptığı müdahale sonucu araç tırdan ayrılabildi.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan M.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından morga nakledildi. Kazanın sebebine yönelik soruşturma başlatıldı.