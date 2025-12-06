Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara'da otoyolda meydana gelen kazada, bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da Çevreyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi de ağır yaralandı.

OTOMOBİL TIRA ARKADAN ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, kaza Çevreyolu'nun İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde gerçekleşti. B.K. idaresindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı.

Karabük’te araç ağaca çarptı refüje devrildi: Sürücü kurtarılamadıKarabük’te araç ağaca çarptı refüje devrildi: Sürücü kurtarılamadı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇ TIR DORSESİNİN ALTINA SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, tırın dorsesinin altına sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla yaptığı müdahale sonucu araç tırdan ayrılabildi.

Bursa'da tramvay yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptıBursa'da tramvay yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan M.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından morga nakledildi. Kazanın sebebine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
Türkiye
3 bakanlıkta görev değişimleri: Erdoğan imzaladı
3 bakanlıkta görev değişimleri: Erdoğan imzaladı
İmamoğlu Atatürk Fidanlığı'nı paylaştı: Sıra Türkiye'de
İmamoğlu Atatürk Fidanlığı'nı paylaştı: Sıra Türkiye'de