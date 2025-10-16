Biz alışkınız ama ABD'li gazeteciler ilk kez görüyor: Basın kartlarını bırakıp bakanlığı terk ettiler

Biz alışkınız ama ABD'li gazeteciler ilk kez görüyor: Basın kartlarını bırakıp bakanlığı terk ettiler
Yayınlanma:
Pentagon'un yeni basın kuralları, ABD'li gazetecilerin tepkisine neden oldu. Medyaya yönelik yeni kuralların, basın özgürlüğünü kısıtladığını belirten ABD'li gazeteciler, basın kartlarını bırakarak hep birlikte bakanlığı terk etti. Gazetecilerin protestosu, diğer meslektaşları tarafından da sahiplenildi.

ABD'nin önde gelen ve köklü ajans, televizyon kanalı ve gazetelerinden çok sayıda Pentagon muhabiri, Savunma Bakanlığı’nın yeni basın kurallarına tepki olarak Pentagon’dan ayrıldı.

Gazeteci Hakan Tosun'un katledilmesi TBMM'deGazeteci Hakan Tosun'un katledilmesi TBMM'de

ONAY ALMADAN HABER YAYINLAYAN GAZETECİ BİNADAN ATILACAK

Yeni düzenleme, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in onayı olmadan haber yapılmasını yasaklıyor. Hegseth’in imzasını taşıyan düzenlemeler, bakanın onayı alınmadan yayımlanan haberlere imza atan ilgili muhabirlerin binadan çıkarılmasıyla sonuçlanabileceğini öngörüyor.

BİNAYI TERK ETTİLER

TELE 1'de yer alan habere göre, yerel saatle 16.00’ya kadar binada kalan gazeteciler, eşyalarını toplayıp basın kartlarını teslim ederek binayı toplu halde terk etti. Bu anlar da yine muhabirler tarafından protesto amacıyla kayıt altına alındı.

"2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN SERT KISITLAMALAR"

Beyaz Saray’da konuşan Başkan Donald Trump, Hegseth’in kararlarını desteklediğini belirterek “Hegseth, basının dünya barışını bozduğunu düşünüyor. Haklı da” ifadesini kullandı.

“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı“Valiye şemsiye var gazilere yok” haberini yapan gazeteciye iki kez gözaltı

Hegseth, göreve geldiği günden bu yana gazetecilerin bilgiye erişimini sınırlayan adımlar atmıştı. Bu uygulamalar, 2. Dünya Savaşı’ndan beri görülen en geniş kapsamlı basın kısıtlamaları olarak değerlendiriliyor.

Gazetecilerin refakatsiz olarak birçok bölüme girmesi yasaklandı, bilgi sızdırdığı belirlenen çalışanlara yönelik soruşturmalar başlatıldı. Eski bir Fox News muhabiri olan Hegseth, yeni kuralların “ortak akıl ürünü” olduğunu savunurken, basın özgürlüğü eleştirilerine yanıt vermedi.

TEPKİLER VE DAYANIŞMA MESAJLARI

Birçok muhabir sosyal medya üzerinden kimlik kartlarını teslim ettiklerini duyurdu. USNI News muhabiri Heather Mongilio, “Pentagon muhabirleri duvarında fotoğrafımı görmekle gurur duyuyordum. Bugün kartımı teslim edeceğim ama haber yapmaya devam edeceğim” açıklamasını yaptı. The Atlantic muhabiri Nancy Yusuf ise “Üzgünüm ama basın olarak birlikte durduğumuz için de gururluyum” ifadelerini kullandı.

Kuralların habercilik üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz belirsiz. Ancak medya kuruluşları, askeri haberciliği uzaktan da olsa sürdürme sözü verdi. Eski general Jack Keane, Fox News’e yaptığı açıklamada “Gazetecilere bilgi kaşıkla verilmek isteniyor. Bu gazetecilik değil” dedi. Yusuf ise “Soru sormamak, işimizi yapmamak anlamına gelir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
Dünya
AB’den 'Akdeniz Paktı' hamlesi: Türkiye de dahil olacak
AB’den 'Akdeniz Paktı' hamlesi: Türkiye de dahil olacak
Husiler'in üst düzey komutanı öldürüldü
Husiler'in üst düzey komutanı öldürüldü