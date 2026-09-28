İsrail'i kim durduracak? Bakan Filistinli esirin hücresi bastı, idama hazırlık istedi

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi küçük birkaç mahalleden ibaret halde bıraktı. Savaş suçu sayılacak neredeyse her suçu işleyen İsrail askerleri bu kez cezaevi baskını yaptı.

Cezaevinde bulunan Filistinli mahpuslar görüş, haberleşme ve sağlık gibi birçok haktan mahrum bırakılıyor. Ayrıca fiziksel işkencelere de maruz bırakıldıkları İsrailli cezaevi personelleri tarafından doğrulanmıştı.

Bu kez cezaevi baskınını İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itomar Ben Gvir gerçekleştirdi. Gvir, hesabından yaptığı paylaşımda, savunma bakanlığı görevini üstlenmesi halinde Filistinli esirlerin idam edilmesi ve Filistin halkının Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'dan sürgün edilmesi politikasına devam edeceğini belirtti.

Ben-Gvir paylaşımında, "Yaklaşık iki hafta önce cezaevine giderek Hamas'ın üst düzey isimlerinden Yahya Sinvar'ın arkadaşı ve ortağı olan terörist Hasan Selame ile yüz yüze geldim." ifadelerini kullandı.

Kelepçeli Filistinli mahkumla konuşmasında askerlerin arkasına saklanan ve gelecekteki hükümette Savunma Bakanı olarak yer alacağını söyleyen Ben-Gvir, "Ulusal Güvenlik Bakanı olarak, hayatını cehenneme çeviren bir politika yürüttüm. Ve Tanrı'nın yardımıyla, Savunma Bakanı olarak, onun gibisi katil teröristlerin idam edilmeleri için çalışacağım ve Gazze'den ve Yahuda ile Samaria'dan göç politikalarını ilerleteceğim." diye konuştu.