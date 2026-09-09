İşte İsrail cezaevinin işkence gerçeği: Ölen Filistinli ardından gardiyanlar kutlama yapmış

İsrail’de Ketziot Cezaevi’nde Filistinli mahkum Sair Semih Ebu Asab’ın Kasım 2023’te hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre soruşturma dosyasına giren gardiyanların telefon yazışmaları, Ebu Asab’ın ölümü öncesinde ve sonrasında cezaevindeki mahkumlara yönelik ağır şiddet uygulandığı iddialarını gözler önüne serdi.

Yazışmalarda bazı gardiyanların Ebu Asab’ın ölümünü birbirlerine sevinçle aktardığı, farklı tarihlerde ise yeni getirilen mahkumları ağır şekilde dövdüklerini anlattıkları belirtildi.

“KOĞUŞLARDA OLUK OLUK KAN VARDI”

Soruşturma dosyasındaki yazışmalardan birinde bir gardiyanın, yaşananları anlatırken “Koğuşlarda oluk oluk kan vardı” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bir başka gardiyanın ise olayın ardından sevgilisine, “Az önce öldü” anlamına gelen mesaj gönderdiği ve yaşananlardan memnuniyet duyduğunu yazdığı belirtildi.

Kadın gardiyan Oshrit Eliga'nın da sevgilisi olan başka bir gardiyana, yaşananları anlatırken sayımın uzun sürmesine dikkat çektiği ve cezaevinde bir mahkuma kalp masajı yapıldığını yazdığı aktarıldı.

Bir diğer mesajda ise bir gardiyanın, mahkumların üzerine yiyecek döküldüğünü, koğuşlarda kan olduğunu ve bir mahkumun öldüğünü anlattığı belirtildi.

EBU ASAB AĞIR ŞEKİLDE DÖVÜLMÜŞ

Habere göre Ebu Asab, 25 yıl hapse mahkum edilmiş ve 2005'ten ölümüne kadar cezaevinde tutulmuştu.

İddianameye göre Ebu Asab, ölümünden önce ağır şekilde dövüldü. Hastaneye kaldırılan Ebu Asab'ın, aldığı darbelerin kalbinde hasara yol açması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkumların ifadelerine göre olay, Ebu Asab'ın bir gardiyana İsrail ile Filistinliler arasında ateşkes olup olmadığını sormasının ardından başladı.

Bir mahkum, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, sayım sırasında yaklaşık 15 gardiyan ve 15 güvenlik görevlisinin koğuşa girdiğini, mahkumların coplarla dövüldüğünü ve üzerlerine köpek salındığını anlattı.

Aynı tanık, Ebu Asab'ın diğer mahkumlardan daha ağır şekilde dövüldüğünü, yüzünün morardığını, ellerinin kanadığını ve bilincini kaybettiğini söyledi.

Başka bir mahkum da Ebu Asab'ın başından darbe aldığını, yüzünün morardığını ve kollarında darp izleri bulunduğunu anlattı.

GARDİYANLARIN İFADELERİ DE DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında gardiyanların ifadelerine de başvuruldu.

Gardiyan Avia Arusi, bir komutan ile başka bir gardiyanın mahkumlara ateşkesi kimin sorduğunu sorduğunu, ardından Ebu Asab'ın gösterilerek dövülmeye başlandığını anlattı.

Gardiyan Diana Troitsky ise ifadesinde, mahkumların ateşkes olmadığını anlamaları için dövülmeleri gerektiğinin söylendiğini aktardı.

"Ateşkes olmadığını anlamaları için onları dövmemiz gerektiğini anladık. Komutan o akşam ne olursa olsun kendi sorumluluğunda olduğunu, vardiya amirinin ve cezaevi komutanının onayını aldığını, herkesin ne yaşanacağını bildiğini söyledi. Korkmamamız ve ne diyorsa onu yapmamız gerektiğini belirtti. '(Komutan) Evde bana öğretilen bir şey varsa, o da bu pisliklere karşı şiddettir. Ben bu değerlerle yetiştirildim ve sonuna kadar gideceğim. Rozetimi teslim etmek zorunda kalsam bile umurumda değil.'"

Kadın gardiyan Avia Arusi'nin o akşam sevgilisine attığı mesajlar da şiddetin münferit bir olay olmadığını ortaya koydu.

Gardiyanların Ebu Asab'ın ölümünden "mutlu" olduklarını doğrulayan Arusi, mesajında, "Sadece komutanımız için endişeleniyoruz çünkü harika bir adam. Mesela dün benim vardiyamda üç hücre yırtınırcasına namaz kılıyordu; dayakları biraz hafiflettiğimizi gördükleri için bizi sınıyorlardı. Sesli namaz kılmaya kalkıştılar. Sabah içeri girip analarını ağlattık." ifadelerini kullandı.

UTANMAZ SAVUNMA! "DAYAK BİR RUTİNDİ"

Soruşturma dosyasında yer alan bazı ifadelerde, mahkumlara yönelik şiddetin tek bir olayla sınırlı olmadığı öne sürüldü.

Bir cezaevi görevlisinin, Ebu Asab'ın hücresinde yaşananları “Bir nevi rutindi” şeklinde tanımladığı ve üst düzey yöneticilerin bu uygulamalardan haberdar olduğunu söylediği aktarıldı.

Gardiyanların mesajlarında da yeni getirilen mahkumların ağır şekilde dövüldüğüne ilişkin ifadeler yer aldı.

Eliga'nın Aralık 2023'te gönderdiği bir mesajda, yeni getirilen mahkumları dövdüğünü ve bunun “rutin” olduğunu söylediği aktarıldı. Başka bir yazışmada ise yeni gelen mahkumların toplu şekilde dövüldüğünü anlattı:

"İyi olacak. Yaşandığına sevindim. Bunun için kariyerimi tehlikeye atmaya razıyım. İçim çok rahat. Hepimizin öyle. Komutan böyle bir şeyin olacağını biliyordu. Brifingde bize bunu söyledi ve yapamayacağını hisseden varsa söylemesini istedi çünkü onları gerçekten kırmak istiyordu. Ben cidden iyiyim ama bilirsin işte, soruşturmalar falan filan bir sürü tantana."

12 GARDİYAN HAKKINDA İDDİANAME

Haaretz'in haberine göre İsrail'deki savcılar, Ebu Asab'ın ölümünden yaklaşık üç yıl sonra 12 gardiyan hakkında iddianame hazırladı.

Gardiyanlar, Ebu Asab ve aynı hücrede bulunan diğer 8 Filistinli mahkumu dövmekle suçlanıyor. Söz konusu saldırının, Dürzi askerlerin öldürüldüğü yönündeki ve daha sonra doğru olmadığı ortaya çıkan bir haberin ardından misilleme amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Savcıların, Ebu Asab'a ölümcül darbeyi kimin vurduğunun kesin olarak belirlenememesi nedeniyle gardiyanlar hakkında daha hafif bir suçlama yönelttiği belirtildi.

"BÖBREĞİ PATLAMADAN KOĞUŞA SOKMUYORUM"

Soruşturma kapsamında bazı tanıkların, üst düzey cezaevi yöneticilerinin de koğuş baskınlarına katıldığını ve yaşanan şiddetten haberdar olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı.

Ketziot Cezaevi Komutanı Tuğgeneral Yosef Knipes'ın da olaylara dahil olduğu iddia edildi. Knipes ise bu suçlamayı reddetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Ebu Asab'ın, cezaevindeki başka görevlilerin karıştığı bazı olayları da açıklamakla tehdit ettiği belirtildi.

Haaretz’in haberine göre, soruşturma sırasında Gazze savaşının başlamasından bu yana mahkumlara yönelik diğer şiddet olaylarına dair anlatımlar da gün yüzüne çıktı ancak bunların üzerine gidilmedi.

Eliga'nın WhatsApp yazışmaları da şiddetin ne kadar kanıksandığını gösterdi. Aralık 2023'te, Ebu Asab'ın ölümünden yaklaşık bir ay sonra, yeni getirilen mahkumlar hakkında bir arkadaşına şu mesajı attı:

"Bir grup fahişe, (Eski Ahit’te geçen bir topluluk) Amalek dölü, sokak ortasında teslim oldu. Donlarıyla yerde oturuyorlar, gözleri bağlı. Bu Şabat gelişleri için kendimi ve vardiyayı şimdiden hazırlıyorum. Onlara layıkıyla bir Şabat karşılaması yapacağız."

Arkadaşı ise bu durumdan etkilenerek, "Yok artık, harbiden dövüyor musun? Yani bizzat kendin mi yapıyorsun?" dedi.

Eliga ise mesajına şöyle devam etti:

"Keşke sana kanıtlayabilsem, bir şeyler gösterebilsem. Yemin ederim kızım, analarını ağlatıyorum. Beni hiç böyle görmedin. Bu rutin. İçeri giren hangi parti olursa olsun (yeni getirilen mahkumları kastederek), böbreği patlamadan koğuşa sokmuyorum."

Aynı ay içindeki bir başka yazışmada Eliga, yine başka bir gardiyan sevgilisi Tamer Tarudi'ye şunları yazdı:

"7 Ekim'den 70 fahişe daha aldık. Tabii ki herkes kendi özel karşılamasını aldı. Bazıları kelepçemiz yetmediği için çiftler halinde karşılandı."

Tamer Tarudi ise "Haha, her zaman bir karşılama olmasına bayılıyorum." dedi.

Eliga, yazışmaya şöyle devam etti:

"Onları dövmekten öyle yorulduk ki komutan kemerini çıkarıp anasını belledi. Kız çocuğu gibi çığlık atıyorlardı, kum torbası gibiydiler." (AA)