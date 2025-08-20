İsrail yine sivilleri hedef aldı: 33 kişi can verdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinde saldırı düzenleyerek sivilleri hedef aldı. Aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 33 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin kaldığı çadır ve evleri, ve insani yardım bekleyenleri hedef alırken Şati Mülteci Kampı'nda bulunan bir çadıra düzenlenen saldırıda karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’de İslam Üniversitesi yakınlarında bulunan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in kuzeyde bulunan Cibaliya Nezler beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR!

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ederken şehrin güneyinde Sabra Mahallesi'nde bir ev bombalandı, 2 çocuk yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı ı vakıf binasını hedef alırken saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

