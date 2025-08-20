İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgalini onayladı!

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in dünyanın gözü önünde yaptığı katliamlara her geçen gün yenileri eklenmeye devam ederken, netanyahu hükümeti tarafından Gazze'nin tamamen işgali kabinenin onayına sunulmuştu. İşgal planı savunma bakanı katz tarafından da onaylandı.

"GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI II"

Gazze'nin işgali saldırılarına isim de koyan hükümet bu ismi, "Gideon’un Savaş Arabaları II" verildiği duyuruldu. İsrail, 18 Mart tarihinde Hamas ile aralarındaki ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon’un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

60 BİN YEDEK ASKER İŞGAL İÇİN GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz’a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.