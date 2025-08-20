Trump Netanyahu’yu 'savaş kahramanı' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, bir radyo programında verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte çalıştıklarını hatırlatan Trump, “O iyi biri, orada savaşıyor. O bir savaş kahramanı” dedi. Ardından kendisine de gönderme yaparak, “Beraber çalıştık, ben de savaş kahramanıyım. Ama kimsenin umurunda değil. O uçakları ben gönderdim” diye konuştu.

Trump’ın sözleri, haziran ayında İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılara işaret ettiği belirtildi.

"ALTI SAVAŞI BİTİRDİM"

Röportajda “iktidara geldiğinden beri altı savaşı bitirdiğini” öne süren Trump, emir verdiği operasyonlar ve ateşkes girişimleri için yeterince takdir edilmediğinden yakındı.

Öte yandan Gazze’de ise savaşın bilançosu giderek ağırlaşıyor. İsrail’in saldırılarında bugüne kadar yaklaşık 60 bin insan hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunu kadın ve çocuklar oluştururken, abluka nedeniyle 200’den fazla sivilin açlıktan yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.