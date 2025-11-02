İsrail yine ateşkes tanımadı! Gazzelilerin evlerine saldırdı

İsrail ordusu, ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Filistin basınında yer alan haberlere göre, varılan ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentine ateş açıldı.

İsrail 'ateşkes' dinlemiyor! Ölü sayısı giderek artıyor

ATEŞ AÇIP GAZZE’DEKİ EVLERE SALDIRDILAR!

Gazze’nin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde bulunan Filistinlilere ait bazı evlere saldırı düzenlendiği de ifade edildi. İsrail topçu birliklerinin, Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusuna ateş açtığı bildirildi.

İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor

REFAH KENTİNE 3 HAVA SALDIRISI!

İsrail savaş uçaklarının ise Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine 3 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

ATEŞKESİN ARDINDAN 226 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ!

Ateşkes yürürlüğe girdikten sonra toplam 226 Filistinli yaşamını yitirirken, 594 kişi yaralandı ve enkaz altından 499 cansız beden çıkarıldı. İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılarda ölü sayısı 68 bin 858’e, yaralı sayısı 170 bin 664’e ulaştı.