İsrail yine ateşkes tanımadı! Gazzelilerin evlerine saldırdı

İsrail yine ateşkes tanımadı! Gazzelilerin evlerine saldırdı
Yayınlanma:
İsrail ordusu, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Gazze’nin kuzey ve güneyine saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Filistin basınında yer alan haberlere göre, varılan ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentine ateş açıldı.

İsrail 'ateşkes' dinlemiyor! Ölü sayısı giderek artıyorİsrail 'ateşkes' dinlemiyor! Ölü sayısı giderek artıyor

ATEŞ AÇIP GAZZE’DEKİ EVLERE SALDIRDILAR!

Gazze’nin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde bulunan Filistinlilere ait bazı evlere saldırı düzenlendiği de ifade edildi. İsrail topçu birliklerinin, Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusuna ateş açtığı bildirildi.

İsrail ordusunda intihar vakaları artıyorİsrail ordusunda intihar vakaları artıyor

REFAH KENTİNE 3 HAVA SALDIRISI!

İsrail savaş uçaklarının ise Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine 3 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

israil-gazzede-ateskesi-bir-kez-daha-i-995409-295299.jpg

ATEŞKESİN ARDINDAN 226 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ!

Ateşkes yürürlüğe girdikten sonra toplam 226 Filistinli yaşamını yitirirken, 594 kişi yaralandı ve enkaz altından 499 cansız beden çıkarıldı. İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılarda ölü sayısı 68 bin 858’e, yaralı sayısı 170 bin 664’e ulaştı.

Kaynak:DHA

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Dünya
Louvre Müzesi’nden kraliyet mücevherlerini çalmışlardı! 1 kişi daha tutuklandı
Louvre Müzesi’nden kraliyet mücevherlerini çalmışlardı! 1 kişi daha tutuklandı
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı