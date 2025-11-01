İsrail 'ateşkes' dinlemiyor! Ölü sayısı giderek artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, ateşkese rağmen sürüyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte 22 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 68 bin 858’e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son iki günde hastanelere enkaz altından çıkarılan 17 kişiyle birlikte, yeni saldırılarda yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesinin ulaştırıldığı belirtildi. Ayrıca 9 yaralının tedavi altına alındığı kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana 226 kişinin hayatını kaybettiği, 594 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 499 cansız bedenin çıkarıldığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı, İsrail’in teslim ettiği 225 cenazeden 193’ünün kimlik tespitinin yapıldığını bildirdi.

Saldırıların başladığı 8 Ekim 2023’ten bu yana ise yaralı sayısının 170 bin 664’e ulaştığı, binlerce kişinin hâlâ enkaz altında olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve yerinden edilen aileler için kurulan acil çadır alanları havadan görüntülendi.

İsrail ordusu: Gazze’den alınan 3 ceset rehinelere ait değil

ATEŞKES VE ESİR TAKASI SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklamıştı. Anlaşmanın Mısır’da imzalanmasının ardından, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

İsrail ordusunun, anlaşmada belirtilen “sarı hat” sınırına çekilmesiyle birlikte ateşkes aynı gün saat 12.00’de devreye girmişti. Ancak İsrail birliklerinin, anlaşmaya rağmen Gazze’nin çeşitli bölgelerinde zaman zaman saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.