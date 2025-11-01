İsrail ordusu: Gazze’den alınan 3 ceset rehinelere ait değil

Yayınlanma:
İsrail ordusu (IDF), gece saatlerinde Kızılhaç aracılığıyla Gazze’den teslim alınan üç cesedin, Hamas’ın elinde rehin tuttuğu İsraillilere ait olmadığını duyurdu. Öte yandan, Tel Aviv yönetimi Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlarken, İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu (IDF), Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması kapsamında Kızılhaç aracılığıyla gece saatlerinde teslim aldığı üç cesetle ilgili şok edici bir açıklama yaptı. IDF, adli tıp incelemesi sonucunda, teslim alınan bu cesetlerin Hamas’ın elinde rehin tuttuğu ve anlaşma kapsamında teslim edilmesi beklenen 11 rehineden hiçbirine ait olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Bu gelişme, İsrail hükümetinin Hamas’a yönelik tepkisini daha da artırdı. İsrail medyası, siyasi yetkililerin Hamas’ın rehinelerin cesetlerini "pazarlık unsuru" olarak kullandığı görüşünde olduğunu ve ABD ile koordinasyon halinde örgüte baskı yapmak için yeni adımlar üzerinde çalışıldığını aktardı.

HAN YUNUS’A SALDIRI VE İHLAL İDDİALARI

Öte yandan, ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusuna hava saldırısı düzenledi. Ayrıca, İsrail güçlerinin ateşkese rağmen Gazze şehir merkezinin doğusunda yerleşim binalarını havaya uçurmaya devam ettiği ve bölgede yoğun insansız hava aracı uçuşları olduğu da belirtiliyor.

İsrail’den Lübnan'a hava saldırısıİsrail’den Lübnan'a hava saldırısı

Ekim ayının başında yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Hamas, elinde tuttuğu hayattaki 20 canlı rehineyi serbest bırakmış ve ölü rehinelerin cesetlerini teslim etmeye başlamıştı. Ancak cesetlerin tesliminde yaşanan gecikmeler Tel Aviv yönetiminin tepkisini çekmiş ve İsrail, Hamas’ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı. Hamas ise geri kalan cesetlerin yerinin tespit edilmesinin, savaşın yol açtığı büyük yıkım nedeniyle "zor ve zaman alıcı" olduğunu belirtiyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

