İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı
Yayınlanma:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye ve Çarmak bölgelerine hava saldırısı düzenledi.
Gazze Şeridi'nde yaklaşık 70 bin Filistinliyi katleden İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye ve Çarmak bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
Son Dakika | Ateşkesi ihlal edip 90 Filistinli'yi katleden İsrail anlaşmaya uyacağını duyurdu!
CAN KAYBI VEYA YARALANMA BİLDİRİLMEDİ
Lübnan basınının aktardığına göre saldırılarda herhangi bir can kaybı veya hasar olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!
HEDEFİN HİZBULLAH'IN ALTYAPISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise ordunun Mahmudiye bölgesinde gerçekleştirdiği saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu öne sürüldü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?