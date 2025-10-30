İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı

Yayınlanma:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye ve Çarmak bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 70 bin Filistinliyi katleden İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye ve Çarmak bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Lübnan basınının aktardığına göre saldırılarda herhangi bir can kaybı veya hasar olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

srail-lubnan-hava-saldirisi.jpg

HEDEFİN HİZBULLAH'IN ALTYAPISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise ordunun Mahmudiye bölgesinde gerçekleştirdiği saldırının hedefinin Hizbullah'ın altyapısı olduğu öne sürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

