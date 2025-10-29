Son Dakika | Ateşkesi ihlal edip 90 Filistinli'yi katleden İsrail anlaşmaya uyacağını duyurdu!

Son Dakika | Ateşkesi ihlal edip 90 Filistinli'yi katleden İsrail anlaşmaya uyacağını duyurdu!
Yayınlanma:
Son dakika... İsrail, ateşkes anlaşmasının ardından işgal ettiği Filistin'de saldırı düzenledi. Anlaşmayı ihlal edip 63 Filistinli katleden İsrail, açıklama yaptı. İsrail, Gazze'de ateşkesin yeniden uygulayacağını ileri sürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanın ardından yeniden ateşkese geçildiğini açıkladı.

Ordu sözcülüğü, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." açıklamasını yaptı.

İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!

İsrail, son saldırılarda farklı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Ateşkese bağlı kalacaklarını öne süren İsrail yetkilileri, olası ihlallere sert karşılık verileceğini söyledi.

İsrail basınına göre ateşkes, çarşamba günü yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi.

90'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ'Yİ KATLETTİLER

Öte yandan, Hamas’ın akşam saatlerinde Gazze’de tutulan iki İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürerek salı akşamından bu yana Gazze’nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 90'dan fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Dünya
Kenya'da uçak düştü: Yabancı turistlerin de aralarına bulunduğu 11 kişi öldü
Kenya'da uçak düştü: Yabancı turistlerin de aralarına bulunduğu 11 kişi öldü
İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!
İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!