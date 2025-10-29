Son Dakika | Ateşkesi ihlal edip 90 Filistinli'yi katleden İsrail anlaşmaya uyacağını duyurdu!
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanın ardından yeniden ateşkese geçildiğini açıkladı.
Ordu sözcülüğü, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." açıklamasını yaptı.
İsrail ateşkes dinlemedi 91 kişiyi öldürdü!
İsrail, son saldırılarda farklı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Ateşkese bağlı kalacaklarını öne süren İsrail yetkilileri, olası ihlallere sert karşılık verileceğini söyledi.
İsrail basınına göre ateşkes, çarşamba günü yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi.
90'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ'Yİ KATLETTİLER
Öte yandan, Hamas’ın akşam saatlerinde Gazze’de tutulan iki İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin beklendiği belirtildi.
İsrail ordusu, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürerek salı akşamından bu yana Gazze’nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 90'dan fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)