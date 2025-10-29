İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor

İsrail ordusundaki askerler arasında yaşanan intihar girişimlerinin boyutu, İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin hazırladığı raporla gündeme geldi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın duyurduğu raporda yer alan verilere göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 tarihleri arasındaki 18 aylık süre zarfında orduda 279 intihar girişimi kaydedildi.

Haaretz gazetesi ise, aynı dönemde 36 askerin intihar sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. İntihar girişimlerinin yüzde 12'sinin yüksek riskli, yüzde 88'inin ise orta derecede riskli olduğu belirtildi.

GAZZE SAVAŞI SONRASI YEDEK ASKERLERDE ARTIŞ

Raporda, intihar girişimlerine ilişkin sistematik veri toplanmasına 2024'ten itibaren başlandığı bilgisi paylaşılırken, özellikle 2023'ten itibaren yedek askerler arasındaki intihar vakalarında belirgin bir artış gözlemlendiği vurgulandı. Bu artışın, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Savaşı'nın ardından aktif asker sayısındaki yükselişe bağlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunda 2017 yılından Temmuz 2025'e kadar toplam 124 askerin intihar ettiği belirtilirken, bu ölümlerin dağılımı da ortaya konuldu. İntihar eden askerlerin yüzde 68'inin zorunlu hizmette, yüzde 21'inin aktif yedekte ve yüzde 11'inin sürekli hizmette olduğu ifade edildi.