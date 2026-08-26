İsrail Türkiye ve Suriye ile tansiyonu düşürmek istiyormuş!

İsrail’in Suriye’de düzenlediği son saldırının ardından bölgede artan tansiyonun düşürülmesi için Tel Aviv’in diplomasi kanalını devreye soktuğu öne sürüldü. Al Monitor’a konuşan İsrailli bir kaynak, Türkiye ve Suriye ile yaşanan gerilimin kontrol altına alınması amacıyla Mossad Başkanı Roman Gofman’ın sürecin başına getirildiğini iddia etti.

18 Ağustos’ta Suriye’nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Hava Üssü’nü hedef alan saldırı, İsrail ile Şam yönetimi arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşırken Ankara’nın da gelişmeleri yakından takip ettiği bir sürece yol açtı. İsrail’in şimdi ise askerî adımların ardından diplomatik bir çıkış aradığı belirtildi.

TRUMP FAKTÖRÜ

Tel Aviv’in tutumundaki olası değişimde Washington yönetiminin etkili olduğu ileri sürüldü. İsrailli kaynağa göre Donald Trump’ın İsrail ile Suriye arasında bir mutabakat sağlanması yönündeki baskısı, Netanyahu hükümetini daha temkinli bir çizgiye itmiş olabilir.

Bu yaklaşımın Netanyahu’nun iç siyasi hesaplarıyla da bağlantılı olduğu iddia edildi. İsrail Başbakanı’nın yaklaşan seçimler öncesinde Trump’ın desteğini önemsediği ve Suriye konusunda daha uzlaşmacı bir görüntü vermesinin Washington’la ilişkiler açısından avantaj sağlayabileceği belirtildi.

İSRAİL'İN OPERASYONLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

İsrail’in yalnızca Şam’la ilişkilerinde değil, Ankara-Washington hattındaki önemli bir aktör olan Tom Barrack konusunda da söylemini değiştirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail’in Suriye operasyonlarını önceden Washington ya da Şam’a bildirmediğini savunarak saldırıları eleştirmişti. Barrack, operasyonların bölgede “gereksiz gerilim” yarattığını söylemişti.

“BARRACK SORUN DEĞİL, ÇÖZÜM OLMALI”

İsrail ise bu suçlamayı reddetti. Savunma Bakanı Yisrael Katz, Barrack’ın değerlendirmelerini hatalı bulurken, büyükelçinin Golan Tepeleri konusundaki yaklaşımının Trump yönetiminin politikasıyla örtüşmediğini savundu.

Ancak İsrail içinden gelen son mesajlar, Tel Aviv’in Barrack’la açık bir çatışma yerine iletişim kurmayı tercih edebileceğine işaret etti. Üst düzey bir İsrailli diplomat, Barrack’ın Trump’la yıllara dayanan yakın ilişkisine dikkat çekerek büyükelçinin İsrail açısından bir engel değil, çözümün parçası olması gerektiğini savundu.

"ANKARA İLE DOĞRUDAN ÇATIŞMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

İsrailli kaynak, Türkiye ile olası bir askerî çatışma ihtimaline ilişkin de dikkat çekici bir mesaj verdi. Türkiye’nin NATO üyesi olduğuna vurgu yapan kaynak, iki ülke arasında doğrudan savaş çıkması ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Kaynağa göre Suriye ile İsrail arasında kurulabilecek bir saldırmazlık mekanizması yalnızca iki ülke arasındaki tansiyonu azaltmakla kalmayabilir. Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde İsrail’in Suriye sınırında geniş çaplı askerî güç bulundurma ihtiyacının da azalabileceği öne sürüldü.