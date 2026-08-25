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İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklama: Suriye'deki pozisyonlarımızı koruyacağız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinde işgal altında tutulan bölgeyi ziyaret ederek İsrail askerleriyle bir araya geldi. Katz, İsrail'e yönelik tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.

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İsrail'den Türkiye'yi hedef alan açıklama: Suriye'deki pozisyonlarımızı koruyacağız

İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri varlığına ilişkin gerilim sürerken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan Şam yönetimine yönelik sert açıklamalar geldi. Katz, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgeye giderek burada konuşlu askerlerle görüştü ve ülkesinin Hermon Dağı ile işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini savundu.

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Katz, İsrail'e yönelik tehditlerin devam ettiği sürece mevcut askeri pozisyonlarını koruyacaklarını belirterek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya doğrudan mesaj gönderdi. İsrail Savunma Bakanı, Şara'nın Şam'daki sarayından Hermon Dağı'na baktığında İsrail askerlerini göreceğini söyleyerek, bölgedeki varlıklarını sınır güvenliğinin bir parçası olarak gerekçelendirdi.

Katz ayrıca Türkiye'nin Suriye'de bir varlık oluşturmaya çalıştığını öne sürdü. Bu durumun İsrail'in güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini iddia eden Katz, İsrail'in bölgedeki pozisyonlarını korumaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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