İsrail orduya talimat verdi!

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında belirlenen ‘Sarı Hat’ üzerinde faaliyetlere devam ettiklerini belirterek, söz konusu hattın İsrail kontrolünde olmayan bölgesine saldırı düzenlemek için hazırlıklı olma talimatı verdiği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Tümeni’nde üst düzey komutanlarla yaptığı değerlendirme toplantısında, ateşkes ve esir takası anlaşmasında belirlenen “Sarı Hat” üzerinde faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı. Zamir, bu hattın İsrail kontrolü dışında kalan bölgesine yönelik yeni bir saldırı için ordunun her an hazır olması talimatını verdi.

'BÜYÜK ÇAPLI SALDIRIYA GEÇMEK İÇİN HAZIRLIKLI OLUN' TALİMATI

Hamas’ın bölgede varlığını korumasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Zamir, Gazze’nin silahsızlandırılmasının müzakerelerle sağlanamazsa askeri yöntemlerle gerçekleştirileceğini dile getirdi. Ordu kaynakları, İsrail güçlerinin özellikle Sarı Hat çevresindeki hareketliliği artırdığını ve geniş çaplı bir operasyon ihtimalinin masada olduğu ifade ediliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

