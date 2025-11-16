İsrail ABD'den F-35 satışı için "normalleşme" şartı istemiş

İsrail’in, ABD’nin Suudi Arabistan’a F-35 savaş uçakları satmasına karşı çıkmadığı ancak bu satışın Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi şartına bağlanmasını istediği öne sürüldü.

Axios’a konuşan iki İsrailli yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önümüzdeki hafta Beyaz Saray’a yapacağı ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede masaya gelmesi beklenen F-35 satışı hakkında yetkililer, İsrail’in prensipte satışa karşı olmadığını ancak Washington’dan bu adımı diplomatik bir kazanıma dönüştürmesini talep ettiklerini belirtti.

Yetkililerden biri, “Trump yönetimine, Suudi Arabistan’a F-35 tedarikinin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine bağlı olması gerektiğini söyledik.” ifadelerini kullandı. ABD’nin diplomatik bir karşılık almadan Suudi Arabistan’a F-35 sağlamasının “hata olacağını” savundu.

Bir diğer İsrailli yetkili ise, Türkiye’ye yönelik F-35 tedarikine sert şekilde karşı çıktıklarını hatırlatarak, Suudi Arabistan’ın Abraham Anlaşmaları benzeri bir bölgesel güvenlik işbirliğine dahil olması durumunda bu ülkeye gelişmiş silah sistemleri verilmesi konusunda “daha az endişeli” olduklarını söyledi.

İsrail, 2020’de Abraham Anlaşmaları kapsamında ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne F-35 satışına koşullu onay vermişti. Ancak söz konusu satış, Biden yönetiminin jetlerin kullanımına kısıtlamalar getirme talebi nedeniyle hayata geçmemişti.

ABD Kongresi’nin 2008’de kabul ettiği ve İsrail ordusunun bölgede “niteliksel askeri üstünlüğünü” (QME) garanti altına alan yasa gereği, Orta Doğu’da F-35 savaş uçaklarına sahip olan tek ülke hâlen İsrail konumunda bulunuyor.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN ÇOK YAKINDA ABRAHAM ANLAŞMALARINA KATILACAĞINI UMUYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, dün hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta, Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmalarına katılmasını umduğunu söylemişti.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington'a yapacağı ziyarete işaret ederek "Evet onlar (Suudi Arabistan), F-35 almak istiyorlar, ben de bunu inceliyorum. Hatta aslında bundan daha fazlasını, birçok savaş uçağını almak istiyorlar." şeklinde konuşmuştu.

Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme ihtimaline ilişkin de Trump, "Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmalarına katılacağını umuyorum. Bu konuyu da (Bin Selman ile) yapacağımız görüşmede ele alacağız." demişti.

Suudi Veliaht Prensin, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi ve hem ikili hem de bölgesel konularda önemli başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.