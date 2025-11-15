Trump havuzdaki genç kadınlara bakarken burunu cama çarpmış! Epstein iddiasını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kendisine yönelik, "kızlardan haberi vardı" iddiasına ilişkin "hiçbir şey bilmediğini" söyledi.

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Asıl mesele, tüm zamanını Bill Clinton ve Larry Summers'la geçirmesinin ne anlama geldiği? Epstein ile ilişkimiz uzun yıllar boyunca kötüydü. Fakat aynı zamanda başkan olmamın gücünü gördü. Bu yüzden kendine notlar yazdırdı. Hadi canım. Bill Clinton hakkında ne bildiğini öğrenmelisiniz. JP Morgan Chase de dahil tanıdığı tüm o insanlar hakkında" dedi.

20 BİN SAYFA PAYLAŞILDI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin 20 bin sayfalık ek belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Belgeler arasında, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Prens Andrew ile Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği e-postalar da bulunuyor. Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği belirtildi.

Epstein'in 2011 yılında Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, "Şunu fark etmeni istiyorum, hiç havlamayan o köpek Trump... (Mağdur) Onunla birlikte evimde saatler geçirdi. Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Epstein'in eski New York Times (NYT) gazetesi çalışanı Landon Thomas Jr. ile 2015'te yaptığı yazışmada, Thomas'ın "insanların kendisine gelip Epstein ile Trump hakkında çarpıcı bilgilere sahip olduğunu sandıklarını" belirtmesinin üzerine Epstein'ın şunları kaydettiği ileri sürüldü:

"Genç kadınlar havuzda yüzdüğü esnada Donald'ın kapıdan geçerken burnunu cama çarparak nasıl iz bıraktığını evdeki hizmetçilere sorsunlar. O kadar dalgındı ki doğrudan kapıya çarptı."

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!

Mesajlarda Epstein'ın, 2017'de hayatını kaybeden Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ile Trump üzerine konuştuğu da görüldü.

PRENS ANDREW DA GEÇTİ

Pedofili suçlamaları nedeniyle kraliyet unvanları elinden alınmadan önce Prens Andrew olarak anılan Andrew Mountbatten-Windsor'un da ismi bu hafta yayımlanan Epstein belgelerinde geçti. Mart 2011'e ait e-postalara göre, Mountbatten-Windsor, kendisine yöneltilen iddialar üzerine Epstein ve Maxwell'e, "Artık buna daha fazla dayanamayacağım" diye mesaj attı.

Mountbatten-Windsor, Epstein'a gönderdiği başka bir e-postada da, "Lütfen her açıklamada veya yasal mektupta bu iddialarla hiçbir bağlantım olmadığının ve hem geçmişte hem de şimdi bu iddialar hakkında hiçbir şey bilmediğimin açıkça belirtilmesini sağlayın." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) önde gelen iş insanı Sultan Ahmed bin Sulayem'in Epstein'a 2011'de gönderdiği e-postada, "çocukların ayakkabılarına gizlenebilecek GPS takip cihazının yerleştirilebileceğini" yazdığı, Epstein'in ise "Teşekkürler, harika fikir, arkadaşını çok beğendim. şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.