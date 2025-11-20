İsrail ateşkesi ihlal etti 25 kişiyi öldürdü! Hamas'tan açıklama: Soykırımı yeniden başlatma girişimi

İsrail ateşkesi ihlal etti 25 kişiyi öldürdü! Hamas'tan açıklama: Soykırımı yeniden başlatma girişimi
Yayınlanma:
İsrail, son olarak BMGK’de de onaylanan ateşkes planıyla birlikte kısmen durdurduğu Gazze soykırımı kapsamında anlaşmayı ihlal ederek kadın ve çocuklar dahil 25 Filistinliyi öldürdü. Hamas’tan yapılan açıklamada saldırı “soykırımı yeniden başlatma girişimi” olarak nitelendirildi.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve en az 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıları "soykırımı yeniden başlatma girişimi" olarak nitelendirdi. İsrail ordusu ise saldırıları birliklerine ateş açılmasına yanıt olarak gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Hamas, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği son saldırılar hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Örgüt, Han Yunus ve Gazze kentlerinde düzenlenen hava saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

‘İSRAİL SOYKIRIMA TEKRAR BAŞLAMAK İSTİYOR’

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in korkunç katliamını şiddetle kınıyoruz. Bunu, savaş suçlusu Netanyahu'nun halkımıza karşı soykırımı yeniden başlatmaya çalıştığı tehlikeli bir tırmanış olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Hamas, İsrail birliklerine ateş açıldığı iddialarını da yalanadı.

BM Raportörü ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi!BM Raportörü ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi!

KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 77 kişinin yaralandığını duyurdu. Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

SÖZÜNÜ TUTMASI İÇİN TRUMP’A ÇAĞRI

Hamas açıklamasında ABD yönetimine seslenerek, "ABD'nin duyurduğu taahhütleri yerine getirmesi ve İsrail'i durdurmak için ciddi baskı yapması" istendi. Ateşkes garantörleri Mısır, Katar ve Türkiye'den de İsrail'in ihlallerini durdurmasını sağlamaları talep edildi.

Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!

İSRAİL’DEN SOYKIRIM SAVUNMASI

İsrail ordusu ise saldırıları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlu birliklerine ateş açılmasına yanıt olarak gerçekleştirdiğini iddia etti. Saldırıların Hamas'ın saldırılarına karşı düzenlendiği öne sürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Dünya
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı