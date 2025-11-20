İsrail ateşkesi ihlal etti 25 kişiyi öldürdü! Hamas'tan açıklama: Soykırımı yeniden başlatma girişimi

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve en az 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıları "soykırımı yeniden başlatma girişimi" olarak nitelendirdi. İsrail ordusu ise saldırıları birliklerine ateş açılmasına yanıt olarak gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Hamas, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği son saldırılar hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Örgüt, Han Yunus ve Gazze kentlerinde düzenlenen hava saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

‘İSRAİL SOYKIRIMA TEKRAR BAŞLAMAK İSTİYOR’

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in korkunç katliamını şiddetle kınıyoruz. Bunu, savaş suçlusu Netanyahu'nun halkımıza karşı soykırımı yeniden başlatmaya çalıştığı tehlikeli bir tırmanış olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Hamas, İsrail birliklerine ateş açıldığı iddialarını da yalanadı.

KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 77 kişinin yaralandığını duyurdu. Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

SÖZÜNÜ TUTMASI İÇİN TRUMP’A ÇAĞRI

Hamas açıklamasında ABD yönetimine seslenerek, "ABD'nin duyurduğu taahhütleri yerine getirmesi ve İsrail'i durdurmak için ciddi baskı yapması" istendi. Ateşkes garantörleri Mısır, Katar ve Türkiye'den de İsrail'in ihlallerini durdurmasını sağlamaları talep edildi.

İSRAİL’DEN SOYKIRIM SAVUNMASI

İsrail ordusu ise saldırıları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlu birliklerine ateş açılmasına yanıt olarak gerçekleştirdiğini iddia etti. Saldırıların Hamas'ın saldırılarına karşı düzenlendiği öne sürüldü.