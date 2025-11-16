BM Raportörü ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi!

"Dünya Uyurken: Filistinlilerin Hikayeleri, Sesleri ve Yaraları" adlı kitabıyla ilgili etkinlik kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan BM Özel Raportörü Albanese, Filistin topraklarındaki insan haklarının durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Albanese, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin, "İsrail, geçen perşembeye kadar (ateşkes şartlarını) 125'ten fazla kez ihlal etti. Sadece Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 Filistinliyi öldürdü." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki hak ihlallerinin de devam ettiğine dikkat çeken Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nin yarısını insani yardım girişine kapalı tuttuğunu ifade etti ve "(Gazze Şeridi'ne) Çok az sayıda kamyonun girişine izin veriliyor ve bunlar çoğunlukla ticari kamyonlar, insani yardım konvoyları değil." sözlerini sarf etti.

“FİLİSTİNLİLERE BU YAPILANLAR KABUL EDİLEMEZ”

Ticari kamyonların girişine izin verilmesi hakkında da konuşan Albanese, "Gazze'deki soykırımdan hayatta kalanların bir şeyler satın almasını bekliyoruz. (Bu insanların) Paraları yok. Bu, alaycılık ve zalimlik. Filistinlilere bu yapılanlar kabul edilemez." sözlerini sarf etti.

Filistinlilerin halihazırda maruz kaldıkları durum göz önüne alındığında "barış kelimesini kullanmaktan utandığını" belirten Albanese, "Ateşkes, soykırımı durdurmadı hatta ateşkes uygulanamadı bile." dedi.

“FİLİSTİNLİLERİN ACISI DİNMEDİ”

Etkinliğe katılan Fransız Milletvekili Aymeric Caron da Gazze'de soykırımın devam ettiğine dikkat çekerek "Ateşkes ilan edildiği ve bazı ülkeler tarafından Filistin Devleti tanındığı için soykırımın sona erdiğini düşünmek yanlış olur. Filistinlilerin acısı dinmedi." dedi.

Filistinlilere insani yardımların kesintisiz şekilde sürmesi gerektiğini vurgulayan Caron, uluslararası toplumu "Filistin halkının unutulmasına izin vermemeye" çağırdı.