Gazze’de can kaybı 70 bine dayandı!

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’ne 2023 yılının ekim ayında başlatılan saldırılar sonucunda can kaybı 69 bin 513'e çıktı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı.

SON 48 SAATTE 5 KİŞİ CAN VERDİ!

Son 48 saatte 2 Filistinlinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı aktarılırken İsrail'in son saldırılarında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 280 kişinin yaşamını yitirdiği, 672'sinin yaralandığı, enkaz altından da 571 kişinin cesedinin çıkarıldığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 69 BİN 513’E YÜKSELDİ!

Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 69 bin 513'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 745'e yükseldiği ifade edildi.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.