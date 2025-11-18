Son Dakika | Trump'ın 20 maddelik Gazze planı BMGK'de kabul edildi
ABD Başkanı Donald Trump tarafından dünya kamuoyuna sunulan Gazze için 20 maddelik barış planının karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Karardan kısa süre sonra Hamas tarafından yapılan açıklamada tasarı, uluslararası vesayet olarak nitelendirildi. Filistinli direniş örgütü, kararı reddettiğini, İsrail'e karşı her türlü direnişin meşru olduğunu ve silah bırakmayacaklarını açıkladı.
Stockholm’de Gazze protestosu: Ateşkes ihlalini durdurun, yardımlara engel olmayın
"CESUR VE PRAGMATİK BİR TASLAK"
ABD'nin BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Mike Waltz, Gazze'ye uluslararası güç gönderilmesine ilişkin ABD tasarısına lehte oy kullanılması için oylamadan önce argümanlarını sundu. Waltz konuya ilişkin şu detayları vermişti:
"Karar, Trump'ın 20 maddelik ateşkes planından doğan “cesur ve pragmatik” bir taslak.
Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya ve Türkiye arasındaki diplomatik çabaların sonucu.
Belge, Endonezya ve Azerbaycan gibi Müslüman çoğunluklu ülkelerden de barış gücü askerlerinin dahil olduğu Uluslararası İstikrar Gücü'nün, Gazze'yi güvence altına almak, silahsızlandırılmasını denetlemek, sivilleri korumak ve güvenli koridorlar aracılığıyla yardımı ulaştırmak için tek bir komuta altında konuşlandırılmasını onaylıyor.
BM Raportörü ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi!
'DÜNYA BANKASI FİNANSMANIYLA GEÇİŞ YÖNETİMİ KURULACAK'
Bu, İsrail'in varlığını aşamalı olarak azaltması ve güvenlik kontrolünden geçmiş bir polis gücünün yeni bir rol üstlenmesi ile gerçekleşecek.
Dünya Bankası tarafından desteklenen bir tröst fonundan uluslararası koordinasyonlu yeniden yapılanma finansmanı ile bir geçiş yönetimi kurulacak.
Bu karar, Filistin Yönetimi reformları tamamladıktan sonra Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmeleri için “olası bir yol haritası” çiziyor."
HAMAS'TAN 'VESAYET'E' RET
Karar tasarısının kabul edilmesinden kısa süre sonra Hamas’tan bölgeye uluslararası güçlerin yerleştirilmesinin reddedildiğine dair açıklama geldi. Açıklamada, “Karar, Gazze Şeridi'ne uluslararası bir vesayet mekanizması dayatıyor ve halkımız ve fraksiyonlarımız bunu reddediyor” dendi. "İsrail'e karşı her türlü direniş meşrudur, silahsızlanmayı reddediyoruz" diye eklendi.
'TARAFSIZLIĞI ORTADAN KALDIRIR'
Oylamadan önce bir Hamas sözcüsü Katar merkezli Al-Jazeera'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:
“Uluslararası güce Gazze Şeridi içinde direnişi silahsızlandırmak da dahil olmak üzere görevler ve roller atamak, onun tarafsızlığını ortadan kaldırır ve onu [İsrail] işgalinin lehine olan çatışmanın bir tarafı haline getirir
Herhangi bir uluslararası güç kurulursa, bu güç sadece sınırlarda konuşlandırılmalı, güçleri ayırmalı, ateşkesi izlemeli ve tamamen BM'nin denetimi altında olmalıdır.”