Son Dakika | Trump'ın 20 maddelik Gazze planı BMGK'de kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından dünya kamuoyuna sunulan Gazze için 20 maddelik barış planının karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Karardan kısa süre sonra Hamas tarafından yapılan açıklamada tasarı, uluslararası vesayet olarak nitelendirildi. Filistinli direniş örgütü, kararı reddettiğini, İsrail'e karşı her türlü direnişin meşru olduğunu ve silah bırakmayacaklarını açıkladı.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Mike Waltz, Gazze'ye uluslararası güç gönderilmesine ilişkin ABD tasarısına lehte oy kullanılması için oylamadan önce argümanlarını sundu. Waltz konuya ilişkin şu detayları vermişti:

Belge, Endonezya ve Azerbaycan gibi Müslüman çoğunluklu ülkelerden de barış gücü askerlerinin dahil olduğu Uluslararası İstikrar Gücü'nün, Gazze'yi güvence altına almak, silahsızlandırılmasını denetlemek, sivilleri korumak ve güvenli koridorlar aracılığıyla yardımı ulaştırmak için tek bir komuta altında konuşlandırılmasını onaylıyor.

"Karar, Trump'ın 20 maddelik ateşkes planından doğan “cesur ve pragmatik” bir taslak.

Bu, İsrail'in varlığını aşamalı olarak azaltması ve güvenlik kontrolünden geçmiş bir polis gücünün yeni bir rol üstlenmesi ile gerçekleşecek.

Dünya Bankası tarafından desteklenen bir tröst fonundan uluslararası koordinasyonlu yeniden yapılanma finansmanı ile bir geçiş yönetimi kurulacak.

Bu karar, Filistin Yönetimi reformları tamamladıktan sonra Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmeleri için “olası bir yol haritası” çiziyor."