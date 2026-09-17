İrlandalılar Filistin düşmanlığını affetmedi! Ed Sheeran'ın şarkılarını çalmayacaklar

İrlanda’da Ed Sheeran’ın müzikleri yayından kaldırıldı. Ünlü şarkıcının ABD’deki Loop Tour turnesinde Filistin’e destek veren rapçi Macklemore’un kadrodan çıkarılmasıyla başlayan tartışma, bu kez radyo istasyonuna sıçradı.

DİNLEYİCİLERDEN TEPKİ GELDİ

İrlanda merkezli Classic Hits Radio, dinleyicilerden gelen tepkilerin ardından Sheeran’ın şarkılarını “öngörülebilir gelecekte” çalma listesinden çıkardığını açıkladı. Kararın 17 Eylül itibarıyla uygulanmaya başladığı bildirildi.

İstasyonun açıklamasına göre karar, son günlerde dinleyicilerden gelen ve Sheeran’ın turnesinde yaşanan gelişmelere ilişkin “hayal kırıklığı ve endişe” içeren geri bildirimlerin ardından alındı. Classic Hits Radio, kararın Sheeran’a yönelik kişisel bir yargı olmadığını özellikle vurguladı.

SANATÇILARIN KARARLARI DA ETKİLEDİ

İstasyonun grup program direktörü Dave Kelly, “Ed Sheeran’ın müziklerini Classic Hits Radio’nun çalma listesinden çıkarma kararımız dikkatle değerlendirildi” dedi.

Kelly, Sheeran’ın yaşananlara ilişkin açıklamasının farkında olduklarını belirterek, istasyonun İrlanda’ya ait bağımsız bir yayın kuruluşu olduğunu ve dinleyicilerinin yanı sıra turneden ayrılan İrlandalı sanatçıların kararlarını da dikkate aldıklarını söyledi. İstasyon, “barış, insanlık ve saygıya” inandığını ve sanatçıların sahip oldukları görüşleri ifade etme hakkına saygı duyduğunu açıkladı.

KRİZ MACKLEMORE'UN SÖZLERİYLE BAŞLADI

Tartışmanın merkezinde ise ABD'li rapçi Macklemore bulunuyor.

Macklemore, 4 Eylül’de New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Sheeran’ın turnesi kapsamında verdiği konser sırasında Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilere seslenerek unutulmadıklarını söyledi.

Rapçi, sahneden barış, sevgi, insan onuru ve eşitlik mesajı verirken “Özgür Filistin” çağrısında bulundu. Macklemore ayrıca Lübnan, Küba, Kongo ve Sudan için de özgürlük çağrısı yaptı.

Macklemore’un iki MetLife Stadyumu konserinin ardından, turnenin kalan ABD tarihleri için kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

“STADYUM SAHİPLERİ KONSERLERİ İPTAL EDECEKTİ”

Ed Sheeran ise Macklemore’un turneden çıkarılmasının kendi kararı olmadığını söyledi.

Sheeran, kararın turne organizatörü tarafından alındığını ve bazı stadyumların Macklemore’un kadroda kalması halinde konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını organizatörlere bildirdiğini belirtti. Şarkıcı, çatışmaya ilişkin kişisel görüşlerinin bulunduğunu ancak konserlerini siyasi bir platforma dönüştürmek istemediğini söyledi.

Gillette Stadium’ın sahibi Robert Kraft da Macklemore’un sahneye çıkmasına karşı çıkmıştı. Kraft daha önce, rapçinin geçmişteki bazı söylem ve görsellerini Yahudi toplumu açısından “son derece kırıcı” ve antisemitik olarak nitelendirdiğini açıklamıştı.

TURNEDEKİ TÜM SANATÇILAR ÇEKİLDİ

Olayın ardından Sheeran’ın turnesindeki destek sanatçılarından peş peşe ayrılık haberleri geldi.

İrlandalı Aaron Rowe, İrlandalı grup Beoga, ABD'li müzisyen Finneas ve Danimarkalı grup Lukas Graham, kalan konserlerde Sheeran’a eşlik etmeyeceklerini açıkladı. Böylece turnenin mevcut destek sanatçılarının tamamı kalan tarihlerden çekilmiş oldu.

İrlanda’daki Classic Hits Radio da kararında özellikle İrlandalı sanatçıların turneden ayrılmasını ve dinleyicilerden gelen tepkileri dikkate aldığını belirtti.

1 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Tartışmanın büyümesinin ardından Macklemore bu kez turneden elde ettiği kazançla gündeme geldi.

Rapçi, Sheeran’ın Loop Tour kapsamındaki konserlerinden elde ettiği yaklaşık 1 milyon dolarlık net kazancın tamamını Filistinlilere yardım sağlayan kuruluşlara bağışlayacağını açıkladı.

Macklemore ayrıca Robert Kraft’a çağrıda bulunarak bağışını eşleştirmesini istedi. Rapçi, tartışmaların odağının Filistinlilerin yaşadığı insani krize dönmesi gerektiğini belirterek, Filistinli bir insanın hayatının diğer insanlardan daha az değerli olmadığını söyledi.

KRAFT'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Kraft ise Macklemore’un çağrısına farklı bir yanıt verdi.

Ünlü iş insanı, Macklemore’un kendisine bağış çağrısı yapmasından önce Ed Sheeran’ın kendisini aradığını ve bölgedeki insani kriz için 2 milyon dolar bağış yapmasını istediğini açıkladı.

Kraft, Sheeran’ın diğer stadyum sahipleriyle de iletişime geçerek insani yardım konusunda ortak çalışma yürütmeyi planladığını söyledi. Ancak Kraft’ın açıklamasında, söz konusu 2 milyon dolarlık yardımın hangi kuruluşlara aktarılacağına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Kraft ayrıca yıllardır Filistinliler ve İsrailliler arasında işbirliği kurulmasına yönelik girişimleri desteklediğini belirtti.

SHEERAN'IN TURNESİ DEVAM EDİYOR

Yaşanan krize rağmen Ed Sheeran’ın turnesi devam ediyor.

Şarkıcının bir sonraki konserinin 19 Eylül’de Philadelphia’daki Lincoln Financial Field’da yapılması planlanıyor. Turnenin Kuzey ve Güney Amerika’daki toplam 17 konseri bulunuyor ve final gösterisinin 11 Aralık’ta Meksiko City’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Classic Hits Radio ise Sheeran’ın müziklerini yayından kaldırma kararının “öngörülebilir gelecek” boyunca devam edeceğini ve konunun yeniden değerlendirilebileceğini bildirdi.