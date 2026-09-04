İran'ı ekonomik kıskaca alıyorlar! AB'den ABD operasyonuna destek

ABD ile İran arasındaki gerilimde ekonomik cephede yeni bir gelişme yaşandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin Washington'ın Tahran'a yönelik yürüttüğü kapsamlı ekonomik yaptırım kampanyasına destek verdiğini açıkladı. Bessent, Avrupa'nın erken ve güçlü tutumunu takdir ettiklerini belirterek, İran üzerindeki finansal baskının müttefiklerle birlikte sürdürüleceği mesajını verdi.

Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran yönetiminin nükleer ve silah programları ile terör örgütlerine verdiği desteği finanse etmek amacıyla küresel finans sistemini kullanmasının önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti. ABD Hazine Bakanı, İran'ın finansal kaynaklarını tamamen kurutmaya yönelik baskının süreceğini belirterek, “Kalan son finansal can damarı da kesilene kadar durmayacağız” mesajını paylaştı.

60'TAN FAZLA HEDEF YAPTIRIM LİSTESİNDE

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de ekonomik operasyon kapsamında yeni yaptırımlar uyguladı. Bessent'in verdiği bilgilere göre, İran'ın nükleer ve füze teknolojilerine erişimini kolaylaştırdığı, siber operasyonlarına destek sağladığı ve petrol gelirleri elde etmesine yardımcı olduğu değerlendirilen dünya genelindeki 60'tan fazla kuruluş, kişi ve gemi yaptırım kapsamına alındı.

Söz konusu adımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatılan ve Washington tarafından “benzeri görülmemiş ekonomik dışlama operasyonu” olarak tanımlanan daha geniş kapsamlı kampanyanın parçası olarak değerlendiriliyor.

AB'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Avrupa Komisyonu, ABD Hazine Bakanı Bessent'in “AB operasyona katıldı” açıklamasına doğrudan bu ifadeyle karşılık vermedi. Komisyon, 31 Ağustos ve 1 Eylül'de ABD'nin Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, İran'a yönelik ekonomik baskı konusunda Washington ile işbirliğine vurgu yaptı.

Komisyon, ABD öncülüğündeki “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında uygulanan ek ekonomik baskı da dahil olmak üzere, İran'ın istikrarı bozucu faaliyetlerini sona erdirmesi ve barış müzakerelerine iyi niyetle katılması yönündeki çabaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

AB ayrıca İran üzerindeki baskının devam ettirilmesi, gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla ABD, diğer G7 ülkeleri ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliğini sürdüreceğini açıkladı.

Böylece Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskı politikasında Avrupa'dan da önemli bir destek mesajı gelirken, yaptırım ve finansal izolasyon cephesinin daha da genişleyebileceği yönündeki beklentiler güçlendi.