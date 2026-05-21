İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş rotasını açıkladı: Tahran resmen 'kontrol altında' dedi

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", boğazda denetim altına aldığı sınırları açıkladı.

İran tarafından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini düzenlemek için oluşturulan "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", kontrolü altındaki bölgelerin sınırlarını kamuoyuyla paylaştı. İdare, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğazın doğu ve batı kesimlerinde belirlenen iki ana hattı denetim sahası olarak duyurdu.

DENETİM SINIRLARI AÇIKLANDI

İdarenin paylaştığı bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'ndaki denetim sahası şu şekilde belirlendi:

Doğuda: İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan

Batıda: İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat

DEVRİM MUHAFIZLARI DA AYNI HARİTAYI YAYIMLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Mayıs tarihinde Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin yayımladığı haritada da aynı sınırları belirtmişti.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İran ABD Ortadoğu
