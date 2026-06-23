İran anlaşması kriz yarattı: Trump seçmenini de partisini de ikna edemedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaptığı anlaşma, en sadık destekçilerinden beklenen ilgiyi görmedi. ABD merkezli CBS News tarafından yapılan yeni bir ankete göre, kendisini Trump seçmeni olarak tanımlayanların yüzde 56'sı ABD'nin İran ile çatışmayı şimdi sonlandırması gerektiğini söylerken, yüzde 44'ü "İran daha fazla taviz verene kadar" savaşın devam etmesi gerektiğini belirtti.

PARTİ TABANINDA DA BÖLÜNME VAR

Tüm Cumhuriyetçi seçmenler arasında ise yüzde 60'ı çatışmanın bitmesi gerektiğini, yüzde 40'ı ise daha fazla İran tavizi için savaşın sürmesi gerektiğini savundu.

TRUMP DESTEKÇİLERİ İKNA OLMADI

CBS anketi, Cumhuriyetçi seçmenlerin önemli bir kısmının Trump'ın imzaladığı anlaşmanın ABD için faydalı olduğuna ikna olmadığını ortaya koydu. MAGA destekçilerinin yüzde 47'si anlaşmanın ABD için daha iyi olduğunu düşünürken, yüzde 12'si İran için daha iyi olduğunu, yüzde 41'i ise her iki ülke için "yaklaşık eşit" olduğunu belirtti. Tüm Cumhuriyetçiler arasında ise yalnızca yüzde 39'u anlaşmanın ABD için daha iyi olduğunu, yüzde 19'u İran için daha iyi olduğunu, yüzde 42'si ise anlaşmanın her iki ülke için eşit olduğunu ifade etti.

PARTİSİNDEN TEPKİ ALDI

Anket, anlaşmanın 14 maddelik metninin kamuoyuna açıklandığı 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Anlaşma, Cumhuriyetçi siyasetçilerden de tepki aldı. Bazı Cumhuriyetçiler, ABD'nin askeri mücadeleyi sürdürerek daha iyi bir anlaşma talep etmesi gerektiğini savundu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR: "REAGAN MEZARINDA TERS DÖNÜYOR"

Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşmaya ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Cassidy, "Reagan mezarında ters dönüyor" dedi.

Cassidy, paylaşımında anlaşmanın "İran'ın nükleer emellerini dizginlemediğini ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmenin işe yaradığını öğrendiğini" belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran'ın nükleer emelleri dizginlenmedi ve Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmenin işe yaradığını öğrendiler, gelecekte de şüphesiz bunu kullanacaklar. Şimdi İran, bu anlaşma kapsamında yepyeni altyapı inşa edecek."