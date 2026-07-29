İnternet kafe sahibi karne getirene harçlık veriyor, kitap okuyana bedava oyun oynatıyor

Brezilya'nın Itatiaia kentindeki bir internet kafe sahibi, yüksek notlu karne getiren çocuklara her gün 5 Real (46 TL) ödeme yaparken 10 dakika kitap okuyanlara da 20 dakika ücretsiz oyun hakkı tanıyor.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde, merkeze 180 kilometre uzaklıktaki Itatiaia kentinin Jardim Manchete mahallesinde hizmet veren WD Game House, dar gelirli çocuklar için önemli bir sosyal alana dönüştü. İşletme sahibi William, evinin garajında kurduğu bu alanla eğlenceyi eğitimle buluşturuyor.

İlk olarak 2019 yılında kapılarını açan işletme, pandemi sürecinde kapanmak zorunda kaldı. 2023 yılında toplanan 8 bin Real (73 bin 984 TL) tutarındaki dayanışma yardımıyla yeniden faaliyete geçen mekan, bugün bölgedeki çocukların odak noktası konumunda bulunuyor.

KİTAP OKUYAN ÇOCUK OYUN SÜRESİ KAZANIYOR

İşletmeci, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmek amacıyla özel bir sistem uyguluyor. Kafe içinde 10 dakika kitap okuyan her çocuk 20 dakika ücretsiz oyun oynama hakkı elde ediyor. Okuma süresini 30 dakikaya çıkaranlar ise 1 saatlik erişim kazanıyor.

Normalde saati 4 Real (37 TL) olan çevrim içi oyunlar için uygulanan bu model, mahalledeki çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İşletmede yıl boyunca en fazla kitap okuyan çocuğa ise yıl sonunda bir adet Xbox hediye ediliyor.

BAŞARILI KARNEYE GÜNLÜK HARÇLIK

Eğitimdeki başarıyı teşvik etmek isteyen William, yüksek notlu karne getiren öğrencilere 1 ay boyunca sınırsız konsol erişimi sağlıyor. Bu öğrencilere ayrıca günde 5 Real (46.24 TL) harçlık ödeniyor.

Çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle istediği şeylere ulaşamadığını vurgulayan William, "Masanın diğer tarafında bulundum; bir çocuk olmanın, isteklere sahip olmanın, bir şey isteyip de onu satın alamamanın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum" diyerek projenin çıkış noktasını anlatıyor.

VİRAL OLAN MODEL TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Çocukların kitap okuduğu ve oyun sırası beklediği anlara ait videoların Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada yayılmasıyla proje NSC Total portalı aracılığıyla ulusal basının gündemine taşındı. Yüz binlerce takipçiye ulaşan işletmeci, çocukları profesyonel e-spor dünyasıyla tanıştırmak için 10 çocuğu büyük bir oyun karşılaşmasını izlemeye götürdü.

Sokaktaki çocukların gelişimine katkı sağlamayı sürdüren işletmede bir sonraki hedef ise kafe bünyesinde resmi bir Okuma Kulübü hayata geçirmek.