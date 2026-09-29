İngiltere mültecilere kapılarını açıyor! İlk sırada Afgan kadınlar ve Filistinliler var

İngiltere, kapattığı mülteci yeniden yerleştirme programını yeniden devreye almaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, dünyanın farklı bölgelerindeki savunmasız mültecilerin güvenli ve yasal yollarla ülkeye getirileceğini açıkladı.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Mahmood, Liverpool’da düzenlenen İşçi Partisi konferansında yaptığı konuşmada, yeni sistem kapsamında özellikle Taliban yönetiminin baskısından kaçan Afgan kadın ve kız çocukları ile Gazze’deki savaştan kaçan Filistinlilere kapı açılacağını söyledi.

İngiliz Bakan, “Dünyanın dört bir yanındaki savunmasız mültecileri İngiltere’de kabul edeceğiz. Bunların yaklaşık dörtte birinin Taliban’ın zulmünden kaçan Afgan kadınlar ve kız çocukları olacağını gururla söyleyebilirim. Ayrıca Gazze’deki dehşetten kaçan Filistinlileri de kabul edeceğiz” dedi.

BM İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEK

İngiltere'nin yeniden açacağı UK Resettlement Route kapsamında mültecilerin belirlenmesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) başta olmak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

Ülkeye getirilecek kişiler İngiltere'ye ulaşmadan önce kimlik ve güvenlik kontrollerinden geçirilecek. Programın yalnızca Afganistan ve Gazze'den gelecek kişilerle sınırlı olmayacağı, dünyanın farklı bölgelerindeki savunmasız mültecilerin de sistem kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Engelliler ve acil korumaya ihtiyaç duyan diğer grupların da yeniden yerleştirme programında öncelikli kategoriler arasında bulunması planlanıyor.

İLK ETAPTA SINIRLI SAYIDA KİŞİ ALINACAK

İngiliz hükümeti, yeni sistemin başlangıçta kontrollü bir kapasiteyle uygulanmasını planlıyor. İlk aşamada ülkeye kabul edilecek mülteci sayısının yüzlerle ifade edilmesi, düzensiz göçte düşüş sağlanması halinde programın ilerleyen yıllarda binlerce kişiyi kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

Yeniden yerleştirme programından yararlanan kişilerin İngiltere'de beş yıl geçirmelerinin ardından süresiz oturum hakkına başvurabilmelerinin de önü açılacak.

YENİ YASAL GÖÇ YOLLARI GELİYOR

Mahmood'un açıkladığı plan yalnızca yeniden yerleştirme programından oluşmuyor. İngiliz hükümeti, düzensiz göçü azaltmak amacıyla mülteciler için farklı güvenli ve yasal giriş yolları oluşturmayı da planlıyor.

Topluluk ve üniversite sponsorluğuna dayalı yeni sistemlerin ekim ayında açılması, bu kanallardan ilk kişilerin ise 2027 sonbaharında İngiltere'ye gelmesi bekleniyor. İlerleyen aşamada çalışma temelli yasal göç yollarının da devreye alınması planlanıyor.

Mahmood, yeni sistemle insan kaçakçılarının insanların İngiltere'ye ulaşıp ulaşamayacağını belirlediği mevcut düzenin değiştirilmesini hedeflediklerini savundu. Hükümet, güvenli ve yasal yolların genişletilmesinin Manş Denizi üzerinden küçük teknelerle yapılan düzensiz geçişlerin azaltılmasına katkı sağlamasını amaçlıyor.

MANŞ DENİZİ'NDEKİ GÖÇ TARTIŞMASININ ÜZERİNE GELDİ

Karar, İngiltere'de Manş Denizi üzerinden gerçekleşen düzensiz göçün yoğun biçimde tartışıldığı bir dönemde açıklandı. Hükümet bir yandan sınır kontrollerini sıkılaştırmaya çalışırken diğer yandan belirli gruplar için kontrollü ve yasal mülteci rotaları oluşturmayı planlıyor.

Mahmood'un açıklamasıyla birlikte Afganistan'daki Taliban yönetiminin baskısından kaçan kadın ve kız çocukları ile Gazze'den kaçan Filistinliler, İngiltere'nin yeni yeniden yerleştirme programında öne çıkan gruplar arasında yer aldı.