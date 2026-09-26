İngiltere Başbakanı'ndan bölünme açıklaması

Burnham, BBC, ITV ve STV kanallarına açıklamalarda bulunarak ülkede son dönemde kamuoyunu meşgul eden erken seçim ve İskoçya'nın bağımsızlığı konularına değindi.

İŞÇİ PARTİSİ KONFERANSINDA HEDEFLERİNİ AÇIKLAYACAK

İşçi Partisi'nin yıllık konferansında İngiltere'yi götürmek istediği hedefe ilişkin açıklamalar yapacağını kaydeden Burnham, "Hedefim insanlara artan hayat pahalılığı karşısında yardım etmek, ticaretin sürmesini sağlamak. Şu an önceliğimiz bunlar." dedi.

İSKOÇYA İÇİN YENİ REFERANDUM YAPILMAYACAK

İskoçya televizyonu STV'ye de açıklamalarda bulunan Burnham, İskoçya'nın bağımsızlığı için tekrar bir referandum yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya yanıt vererek, "Bu tartışmalara geri dönmenin zamanı değil. Hayat pahalılığı ülkenin her köşesindekiler gibi çoğu İskoç'u da etkiliyor." ifadelerini kullandı. Burnham, İskoçya halkının kendi kaderini tayin etmek için oy kullanma hakkına sahip olup olmadığı sorusuna cevaben, "Bu hakka sahipler. Ancak gelecek, bir nesil boyunca geçerli olacak şekilde belirlenmişti." diyerek 2014'teki referandumdan çıkan hayır oyuna işaret etti.

"BÖLÜNMEYİ DESTEKLEMİYORUM"

İskoçya'da bağımsızlık referandumu konusunda net bir mutabakat bulunmadığını savunan Burnham, büyük bölünmeye odaklanmaktansa hayat pahalılığının çözümüne odaklanmak gerektiğini yineledi. Bölünmeyi desteklemediğini vurgulayan Burnham, "Yeni bir referandum için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. İskoçya'daki kamuoyunun bunu desteklediği kanaatinde de değilim." dedi.

AYRILIK YANLISI PARTİLER 13 EYLÜL'DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülkeden üçü olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri 13 Eylül'de bir araya gelerek ayrılmayı masaya yatırmıştı. İskoçya ve Galler bağımsızlık için, Kuzey İrlanda ise İrlanda'yla birleşmek için Birleşik Krallık'ta gerekli anayasal düzenlemelerin yapılması konusunda İngiltere Başbakanı Burnham'a baskı yapma konusunda uzlaşmıştı.

AA