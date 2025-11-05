İlk Müslüman başkan olmuştu: Trump Mamdani’yi hedef aldı New York için ‘korkunç’ senaryoyu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen "Amerika İş Forumu"ndaki açılış konuşmasında, New York belediye başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'ye sert çıktı. Ağırlıklı olarak kendi ekonomik politikalarını öven Trump, seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

İmamoğlu'ndan Mamdani'ye tebrik mesajı

"EGEMENLİĞİMİZİN BİR KISMINI KAYBETTİK"

Mamdani'nin zaferine ilişkin konuşan Trump, "5 Kasım 2024'te (başkanlık seçimlerinde) Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık. Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin" dedi. Trump, seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz. Umarım olmaz ama korkunç şeyler olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Mamdani'nin zaferine ilk tepki: Ben aday değildim

"KONGRE'DEKİ DEMOKRATLARA BAKIN"

Demokratların New York'ta bir "komünist" adayı seçtiğini öne süren Trump, Cumhuriyetçi seçmenlere bunu engelleme çağrısı yaptı. "Kongre'deki Demokratların Amerika'ya ne yapmak istediğini görmek istiyorsanız, dün New York'ta yapılan seçimlerin sonucuna bakın" diyen Trump, New York'taki birçok kişinin yakında "komünizmden" kaçarak başka şehirlere göç edeceğini iddia etti.

REKOR KATILIMLI SEÇİM

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Zohran Mamdani, ABD'nin en büyük kentinin son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman belediye başkanı oldu. CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı ve bu, 1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı olarak tarihe geçti.