İmamoğlu'ndan Mamdani'ye tebrik mesajı
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, New York Belediye Başkanı seçilen sosyalist aday Zohran Mamdani'yi tebrik etti.
Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çeşitli hakaretlerine maruz kalan New York Başkanı seçilen sosyalist aday Zohan Mamdani'yi tebrik etti.
"YENİ BİR SİYASET MÜMKÜN"
Mamdani'nin sosyal beleciyeliciliğine vurgu yapan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylşatığı tebrik mesajında şunlara yer verdi:
- "Tebrikler Zohran Mamdani! New York belediye seçimlerinde 1969'dan bu yana en yüksek katılımla tarihi bir zafer kazandınız. Sosyal belediyecilik, kapsayıcılık, dayanışma ve halktan yana liderliğin gücü bir kez daha ortaya çıktı. Halkın iradesinin ve adalet arayışının yenemeyeceği hiçbir güç yok. Yeni bir siyaset mümkün. İstanbul’dan selam, dayanışma ve umutla!"