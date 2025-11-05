İmamoğlu'ndan Mamdani'ye tebrik mesajı

İmamoğlu'ndan Mamdani'ye tebrik mesajı
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, New York Belediye Başkanı seçilen sosyalist aday Zohran Mamdani'yi tebrik etti.

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çeşitli hakaretlerine maruz kalan New York Başkanı seçilen sosyalist aday Zohan Mamdani'yi tebrik etti.

ekran-alintisi-001.jpg
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'X' paylaşımı (5.11.2025)

Trump'a şok üstüne şok: Müslüman ve sosyalist başkandan sonra New York'a Suriyeli First Lady

"YENİ BİR SİYASET MÜMKÜN"

Mamdani'nin sosyal beleciyeliciliğine vurgu yapan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylşatığı tebrik mesajında şunlara yer verdi:

  • "Tebrikler Zohran Mamdani! New York belediye seçimlerinde 1969'dan bu yana en yüksek katılımla tarihi bir zafer kazandınız. Sosyal belediyecilik, kapsayıcılık, dayanışma ve halktan yana liderliğin gücü bir kez daha ortaya çıktı. Halkın iradesinin ve adalet arayışının yenemeyeceği hiçbir güç yok. Yeni bir siyaset mümkün. İstanbul’dan selam, dayanışma ve umutla!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Yaşar Güler: Ermenistan Azerbaycan barışından memnunuz
Son Dakika | Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
