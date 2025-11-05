Trump'tan Mamdani'nin zaferine ilk tepki: Ben aday değildim

ABD Başkanı Donald Trump, demokratların sosyalist adayı adayı Zohran Mamdani’nin, New York Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasına ilişkin "Benim pusulada olmadığımı, bunun en büyük etken olduğunu söylüyorlar" dedi.

"MAMDANI KAZANDI ÇÜNKÜ BEN ADAY DEĞİLDİM"

Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle düzenlenen kahvaltıda konuşan ABD Başkanı Trump, Mamdani'nin seçim zaferine ve ABD hükümetinin kapalı olmasına dair ifadelerde bulundu.

Mamdani'nin zaferine ilişkin "Oy pusulalarına bakarsanız, hükümetin kapanmasının Cumhuriyetçiler için olumsuz bir etken olduğunu görürsünüz; bu büyük bir etkendi. Ayrıca benim pusulada olmadığımı, bunun en büyük etken olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum ama bunu söyledikleri için onur duydum" diyen Trump, hükümetin kapalı olmasından Demokrat Parti'yi sorumlu tuttu.

Mamdani, New York borsasında şok etkisi yarattı

TRUMP DEMOKRATLARI SUÇLADI

"Bildiğiniz gibi şu anda Demokratların yarattığı felaket bir hükümet kapanması içindeyiz. Evet, bu Demokratların yarattığı bir şey ama sanırım doğru politikacıyı bulamıyoruz. Bu, artık resmen Amerikan tarihinde en uzun süreli kapanma. Senatodaki radikal Demokratlar, hükümeti yeniden açmakla hiç ilgilenmiyor. Bence çoğu insan, bununla aynı fikirde olmayacak ama ben son 30 gündür söylüyorum: Dört-beş farklı noktada, ‘Evet efendim, hemen hallediyoruz, yarına biter’ dediler. Bunu dört kere duydum ama olmadı" diyen Trump şöyle konuştu:

"Seçimden sonra ne söylenir bilmiyorum. Ülke, gerekirse bunu kaldırır ama bence öyle olmamalı. Milyonlarca Amerikalı, artık SNAP (gıda yardımı) ödemesi alamayacak. SNAP konusunda şunu söyleyeyim: Ben başkanken, bu yardım 7 milyon dolar civarındaydı ama şimdi bunun katbekat fazlasını veriyorlar. Bu yardımlar, aslında gerçekten yardıma muhtaç olan insanlara verilmeliydi. Ancak Biden döneminde, isteyen herkese verdiler. Bu konuyu konuşmak gerekiyor çünkü rakamlar inanılmaz."

"Şu anda sayısız kamu çalışanı maaş alamıyor ve hava trafiği kontrol sistemi giderek daha fazla zorlanıyor. Hükümeti tekrar açmamız şart. Gerçekten bunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Çünkü şimdiye kadarki en güçlü ekonomiye sahiptik ve şu anda bu durum, borsayı biraz etkiliyor. Ama borsa geçen cuma itibarıyla son dokuz ayda birçok rekor kırdı ve yine kıracak. Bu, sadece başlangıç çünkü şu anda inşa edilmekte olan fabrikalar açılmaya başladığında, böyle bir patlama hiç yaşamadık. Şu anda bir inşaat patlaması var, ama o bile bunun yanında küçük kalacak. Bu fabrikalar açıldığında büyük bir ekonomik patlama yaşanacak. Bu çok özel bir şey olacak."

“OY KULLANIRKEN KİMLİK İSTEMİYORLAR ÇÜNKÜ HİLE YAPMAK İSTİYORLAR”

Oy kullanırken kimlik kullanılmamasından da şikayet eden Trump, “Oy kullanırken kimlik istemiyorlar çünkü hile yapmak istiyorlar” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: