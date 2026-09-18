İki yolcu uçakta birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu!

Londra seferini gerçekleştiren Biman Bangladesh Airlines uçağında yaşanan kavga, kabindeki yolculara korku dolu anlar yaşattı. İki erkek yolcu arasında koltuk paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak fiziksel arbedeye dönüştü.

Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar uçuş sırasında birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı. Binlerce metre yükseklikte yaşanan kavga, özellikle kabindeki çocuk ve yaşlı yolcuların da aralarında bulunduğu yolcular arasında paniğe neden oldu.

YOLCULAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgaya ilişkin cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde iki yolcunun birbirine sert şekilde yumruk attığı görülürken, arbede sırasında yolculardan birinin tişörtünün yırtıldığı da kameralara yansıdı.

Kabin görevlileri ile çevredeki yolcular, büyüyen kavgayı sona erdirmek için taraflara müdahale etti. Yolcuları güçlükle birbirinden ayıran görevliler, iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerilimin sona erdirilmesi için pilotun da olaya müdahil olduğu belirtildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Biman Bangladesh Airlines'tan da açıklama geldi. Havayolu şirketinin bir sözcüsü, kavga eden iki yolcunun olayın ardından kendi aralarında uzlaştığını ve bu nedenle yasal bir işlem başlatılmasına gerek kalmadığını söyledi.

Ancak Biman Bangladesh Airlines Genel Müdürü (Halkla İlişkiler) Mahbubuddin Ahmed, olaydan henüz haberdar olmadığını açıkladı. Ahmed, konuyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti.

Uçuş sırasında yaşanan kavganın hangi seferde ve hangi koşullarda meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.