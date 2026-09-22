İki saatlik yol 30 dakikaya iniyor: Sesten 2 kat hızlı uçacak

Çin, ses hızını ikiye katlayarak seyahat sürelerini kökten kısaltacak yeni nesil süpersonik yolcu uçağının montajında son aşamaya geçti. Tianmushan Laboratuvarı ile Beihang Üniversitesi ortaklığında geliştirilen TMS-10 kodlu gösteri uçağının, yıl sonuna kadar ilk test uçuşuna çıkması hedefleniyor.

İKİ SAATLİK YOL 30 DAKİKAYA İNECEK

İş dünyasına yönelik tasarlanan ve 10 ila 15 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak hava aracı, Mach 2 yani saatte yaklaşık 2 bin 100 kilometre azami seyir hızına ulaşacak.

Geliştirilen bu teknoloji sayesinde normalde iki saat süren Pekin ile Şanghay arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya kadar düşecek. Uçak, süpersonik hızın kısıtlandığı bölgelerde ise Mach 0.95 seviyesindeki ses altı hızla yol alabilecek.

SONİK PATLAMA TARİHE KARIŞIYOR

Süpersonik havacılığın önündeki en büyük engel sayılan yüksek patlama sesini dize getirmek isteyen Çinli mühendisler, Amerikan uzay ajansı NASA'nın yönteminden tamamen farklı bir aerodinamik rota çizdi.

Uçakta yer alan ön kanatlar ile T şeklindeki kuyruk yapısı, burun ve ana gövdede oluşan şok dalgalarının birleşmesini önleyecek biçimde uyarlandı. Gövdenin arkasındaki yönlendirici parçalar da ses dalgalarını kırıp zayıflatarak yer seviyesine ulaşan gürültüyü en aza indirdi.

ÖLÇEKLİ PROTOTİPTEN İLK UÇUŞA

Geliştirme adımları kapsamında Haziran 2025 döneminde uçağın 1:18 ölçekli modeliyle kalkış, iniş ve denge testleri başarıyla yürütüldü. Söz konusu prototip model Mach 0.2 altı hızlarda denenerek aerodinamik kararlılığı kayıt altına alındı

Süpersonik hızlarda uçağın gövdesinde meydana gelecek aşırı sürtünme ısısına dayanıklı malzemeler hazırlanırken kabin içindeki yolcu konforu da koruma altına alındı.

"BİRÇOK EK TEST UÇUŞU YAPILACAK"

Çin devlet medyası Global Times aracılığıyla projenin gidişatına dair teknik detayları aktaran TMS-10 mühendisleri, uçağın motor çekirdeği ile birlikte egzoz ve hava giriş sistemlerinin henüz nihai hale getirilip doğrulanması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar önlerindeki takvimi anlatırken, "Genel tasarımın kesinleşmesinden önce, güncellenmiş model uçaklar kullanılarak daha birçok ek test uçuşunun yapılması gerekecek" ifadeleriyle çalışmaların süreceğine dikkat çekti.

KÜRESEL YARIŞTA ABD ÖNDE

Süpersonik havacılık yarışında Pekin yönetiminin önünde yakalaması gereken güçlü rakipler bulunuyor. ABD cephesinde NASA tarafından üretilen deneysel X-59 uçağı, bu yılın başlarında 55 bin fit irtifaya çıkarak Mach 1.5 hız seviyesini yakaladı ve ses duvarını aşmayı başardı. Çinli araştırmacılar ise yıl sonuna kadar yapacakları denemelerle bu alandaki küresel rekabette öne geçmeyi amaçlıyor.