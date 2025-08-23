Hollandalı Bakan İsrail’e yaptırım talebi reddedilince istifa etti!

Hollanda’daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının, srail'e yaptırımların artırılmasını engellemesi üzerine istifa etti. Hollanda'da koalisyon hükümetindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinede bulunan diğer bakanların İsrail'e yaptırımları artırtma taleplerine karşı çıkması üzerine görevinden istifa edeceğini ifade etti.

“KABİNEDEKİLERDEN BASKI HİSSETTİM”

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Veldkamp, "Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim." sözlerini sarf etti.

Kabinede bulunan diğer bakanlardan ve partilerden baskı gördüğünü ve bu nedenle görevini yapmakta zorlandığını belirten Bakan, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım." ifadelerini kullandı.

DİĞER BAKANLAR DA İSTİFA ETTİ!

Kamu yayıncısı NOS'un NSC kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Veldkamp'ın ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da istifaya karar verdi. Geçici hükümette Veldkamp'ın yanı sıra NSC'li 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı bulunuyor.

Üzerlerine İsrail işgalinin karanlığı düşen hayatlar: Filistinli genç kadının mektubu dünyayı sarstı

Dışişleri'nden Gazze açıklaması: İnsani krizin boyutları bir kez daha ortaya kondu

İSRAİL'E KARŞI EK TEDBİRLER GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ!

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının konuşulduğu toplantılarda İsrail'e ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu vurgulamıştı. Ancak geçici koalisyondaki partiler Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) Veldkamp'ın İsrail'e karşı bu ek tedbir adımının kendileriyle görüşülmediğini ifade etmişti.