Hollandalı Bakan İsrail'e yaptırım talebi reddedilince istifa etti!

Yayınlanma:
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yaptırım taleplerinin reddedilmesi üzerine görevinden istifa etti. Bakanın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li bakanlar da istifa kararı aldı.

Hollanda’daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının, srail'e yaptırımların artırılmasını engellemesi üzerine istifa etti. Hollanda'da koalisyon hükümetindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinede bulunan diğer bakanların İsrail'e yaptırımları artırtma taleplerine karşı çıkması üzerine görevinden istifa edeceğini ifade etti.

“KABİNEDEKİLERDEN BASKI HİSSETTİM”

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Veldkamp, "Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim." sözlerini sarf etti.

Kabinede bulunan diğer bakanlardan ve partilerden baskı gördüğünü ve bu nedenle görevini yapmakta zorlandığını belirten Bakan, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım." ifadelerini kullandı.

hollanda2-001.jpg

DİĞER BAKANLAR DA İSTİFA ETTİ!

Kamu yayıncısı NOS'un NSC kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Veldkamp'ın ardından hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da istifaya karar verdi. Geçici hükümette Veldkamp'ın yanı sıra NSC'li 1 başbakan yardımcısı, 3 bakan ve 4 devlet bakanı bulunuyor.

İSRAİL'E KARŞI EK TEDBİRLER GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ!

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının konuşulduğu toplantılarda İsrail'e ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu vurgulamıştı. Ancak geçici koalisyondaki partiler Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) Veldkamp'ın İsrail'e karşı bu ek tedbir adımının kendileriyle görüşülmediğini ifade etmişti.

Kaynak:AA

