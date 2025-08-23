Üzerlerine İsrail işgalinin karanlığı düşen hayatlar: Filistinli genç kadının mektubu dünyayı sarstı

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarına devam ettiği ve kıtlıkla baş başa bıraktığı Gazze Şeridi’nde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca Filistinli yerinden edildi. Gazze’de, İsrail tarafından toplama kampına gönderilecekleri endişesi taşıyan genç kadının veda mektubu yürek parçaladı.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor. Aynı zamanda insani yardım, gıda ve hijyen malzemesi girişlerine de engel olan İsrail, abluka altına aldığı Gazze’de, Filistinlileri açlığa mahkum ediyor. Yardım noktalarını bombalayan, sivillerin çadırlarına saldıran İsrail ordusunun saldırılarından sağ çıkmayı başaran Filistinliler, abluka sebebiyle açlığın pençesinde can veriyor. Bebekler ve çocuklar, açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitiriyor.

İSRAİL “GAZZE’Yİ İŞGAL PLANINI” ONAYLADI!

İsrail, tüm dünyanın gözü önünde yaptığı katliamlara devam ederken Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'nin tamamen işgali kabinenin onayına sunulmuş ve plan, Savunma Bakanı Katz tarafından onaylanmıştı. Gazze’yi tamamen işgal etmek için hazırlık yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı almıştı.

FİLİSTİNLİ GENÇ KADININ MEKTUBU YÜREK YAKTI!

21 yaşındaki Filistinli Sara Awad, İsrail’in işgal planıyla birlikte, geri dönme ümidi olmaksızın yerlerinden edilerek bir toplama kampına gönderilecekleri endişesiyle bir veda mektubu kaleme aldı. El Cezire tarafından yayınlanan mektupta, “Gazze’deki insanlar hayatı seviyor. Hayat, sadece hayatta kalmak için gereken en azla yaşamaktan ibaret olduğunda bile. En karanlık anlarda bile umudu korumanın, neşeyi yaratmanın, mutluluğu hissetmenin yollarını buluyoruz. Ne kadar kısa sürerse sürsün. Umut etmek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ama aynı zamanda korkuyorum. Sadece bombalardan değil. Zorla yerinden edilmekten, çadırlardan, sürgünden değil. Dünyadan kopmaktan, susturulmaktan korkuyorum” ifadeleri yer aldı.

“SESİMİZİN KIRACAĞI, VARLIĞIMIZIN SİLİNECEĞİ BİR YER”

Awad, mektubunda “İsrail’in güneyde bizim için hazırladığı yerin bir tür toplama kampı olduğunu hissediyorum. Dünyadan koparılacağımız, seslerimizin kısılacağı, varlığımızın silineceği bir yer. Sözlerimin Gazze’nin sınırlarını daha ne kadar aşabileceğini bilmiyorum. Bu yüzden hâlâ fırsatım varken, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Beni unutmayın. Benim adım Sara Awad. Filistinli bir öğrenciyim.” ifadelerini kullanırken “En büyük hayalim, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup profesyonel bir gazeteci olmak.” dedi.

Dışişleri'nden Gazze açıklaması: İnsani krizin boyutları bir kez daha ortaya konduDışişleri'nden Gazze açıklaması: İnsani krizin boyutları bir kez daha ortaya kondu

“Gazze halkını unutmayın. Onların iki milyonluk sevgi, kalp kırıklığı ve direniş dolu hikâyelerini unutmayın. Şehrimi unutmayın, Gazze’yi, kültürle, tarihle, sevgiyle dolu kadim bir şehir.” sözlerini sarf eden Awad, “Nasıl direndiğimizi unutmayın. Dünya bize sırtını dönmüşken bile evimize, toprağımıza nasıl sıkı sıkıya tutunduğumuzu unutmayın” ifadelerini kullandı.

