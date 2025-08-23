Dışişleri'nden Gazze açıklaması: İnsani krizin boyutları bir kez daha ortaya kondu

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) destekli kıtlık raporunun Gazze’deki insani krizin boyutunun bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun ve BM Genel Sekreteri’nin değerlendirmelerinin, İsrail’in Gazze’de Filistin halkına yönelik politikalarının neden olduğu insani felaketi açıkça gözler önüne serdiği vurgulandı. Açıklamada, İsrail hükümetinin uyguladığı “soykırımcı” politikaların uluslararası hukukun ağır ihlalleri anlamına geldiği ifade edildi.

Türkiye’nin Filistin halkının haklı mücadelesine kararlılıkla destek vermeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, kalıcı ateşkesin sağlanması, sorumluların yargı önünde hesap vermesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulmasının uluslararası toplumun en temel yükümlülüklerinden olduğu hatırlatıldı.

Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri'nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de, Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur. İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir. Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir"

